¿Qué vaticinaron los videntes para este 2023? Muchas de estas predicciones crean preocupación, pero, ¿cuáles son?

Empecemos con una de las predicciones más llamativas... Primero con Michel Nostradame, mejor conocido como Nostradamus, es uno de los profetas más reconocidos a nivel internacional.

Las predicciones de Nostradamus

Nostradamus dejó un libro 'Les Prophéties', en donde vienen algunas de sus predicciones. Para este 2023.

Nuevo Papa

Familia Real Británica en problemas

Misión a Marte

Cambio en el orden social

A pesar de que estas predicciones llegan a ser muy alarmantes, existen dos que alarman más, la tercera guerra mundial y una explosión de bomba nuclear.

"Durante 40 años no aparecerá el arcoiris. La tierra seca se volverá más seca y se habrá grandes inundaciones", escribió Nostradamus sobre una supuesta detonación de un poderoso artefacto nuclear que afectará a los países europeos.

"Como el sol, la cabeza chamuscará el mar brillante: los peces vivos del Mar Negro casi hervirán. Cuando Rodas y Génova estén medio muertas de hambre, la gente local se esforzará para cortarlas", anunció.

En el caso de la guerra mundial, el vidente remarcó:

"Siete meses de la Gran Guerra, gente muerta por malas acciones", predijo.

¿Qué dice Mhoni Vidente?

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente comparte sus predicciones en relación con sucesos que pueden llegar a darse en el mundo.

La cubana generó disparates por temas de interés, como la economía, el clima y la sociedad, de los cuales destacan:

Momentos difíciles y violentos

Muertes en el entorno político y empresarial

Posible apocalipsis

Tensiones entre naciones

El Brujo Mayor hizo sus predicciones

El famoso Brujo Mayor realizó sus predicciones para los famosos en este 2023, donde reveló que varias personalidades de la farándula no van a tener un año muy bueno.

El primer caso es el de Andrés García: "Sí, tiene una brujería, ya no se la quita nadie, ya está muy mal. Sí, aunque ya se está acabando el dinero, ya está gastado mucho".

Todo lo contrario para Silvia Pinal, señaló que va a pasar muy buenos momentos de salud, pero no en temas familiares.

"Silvia Pinal, sí, totalmente, bueno, pues el dinero siempre es tremendo y su hija con eso de que se inyectó las pompas, no acaba de sanar".

También habló sobre Belinda y Christian Nodal: "No, no regresan. Igual y se siguen como amigos, pero no como pareja".

En el caso de Alfredo Adame, el vidente auguró que la vida del actor dará un giro radical, pues no volverá a la pantalla chica.

"Verdaderamente está loco, no sabe que hacer con su vida, está todo golpeado, anda muy mal, ya no regresa a la televisión evidentemente (...) no se recupera, yo creo que lo vamos a ver decaer, porque antes, vive ahí por el sur, pero ahora ya no sale de su casa porque está todo golpeado", dijo.

