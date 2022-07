Fue una verdadera delicia ver a doña Jacqueline Andere en la puesta en escena: "100 m2 o El Inconveniente", celebrando que a sus 85 años de vida sigue en pie y por que no, festejando 66 años de trayectoria artística, en un merecido homenaje que le organizó uno de los grandes productores teatrales de México: Morris Gilbert.

El teatro Libanés, lleno hasta la última butaca, al término de la función aplaudió de pie por varios minutos a la primer actriz que se lució como nunca interpretando a "Lola" una mujer mayor que "en el ocaso de su vida" pone en venta su apartamento sin darse cuenta que la vida no para de darnos lecciones.

Acompañada de Mauricio Galaz y la primera actriz Ana Karina Guevara, llevan a sus espectadores por todas clase de sentimientos... desde las carcajadas provocadas por "Lola", una anciana ocurrente y simpática que hasta sus cigarritos de mota se fuma, hasta la reflexión, el recuento y el análisis de nuestras vidas, que afloran los sentimientos.

"100 M2" es la historia de un departamento que un inmobiliario le ofrece Sara, que tiene todo lo que ella necesita, excepto un pequeño "inconveniente" y es que la dueña del piso vivirá en él hasta el día de su fallecimiento, probable ya, pues tiene dos operaciones del corazón, fuma y bebe, pero como dicen "Si quiere hacer reír a Dios, cuéntale tus planes"...

Para esta noche tan especial, Gilbert decidió convocar a tres grandes padrinos que han estado muy cerca de la vida profesional y personal de Jacqueline Andere: Pati Chapoy, entrañable amiga; Benny Ibarra hijo, amigo de la familia y por supuesto su hija Chantal Andere que siempre está en los grandes momentos de su madre.

Morris Gilbert hizo hincapié en el trabajo profesional y el amor que Jacqueline Andere pone en cada función y que espera con el apoyo del público puedan seguir presentándose en este recinto del sur de la ciudad.

PATI CHAPOY SU MADRINA DE BODA

Jacky agradeció la presencia de Pati Chapoy y recordó como le festejó sus 25 años de carrera con un programa especial en "El Mundo del Espectáculo".

Además recordó que Pati Chapoy, junto con Ernesto Alonso, fue madrina de su boda con el escritor José María Fernández Unsaín con quien procreó a su única hija Chantal Andere.

¡LA CHINGONA DE JACQUELINE ANDERE!

Chantal Andere, verdaderamente conmovida dijo: "Pensé que decir y como evitar llorar, claramente que no me está saliendo, no hay mucho que decirte que no te haya dicho. Cuanto te adoro, tu me has dado la vida, soy tu única hija hemos sido amigas, cómplices, compañeras de vida, hemos tenido una vida maravillosa, tuve un padre maravilloso, una abuela increíble. Verte para mi hoy, triunfar, conmover a la gente, que la gente quiera seguir viéndote, quiera seguir pagando un boleto por ver a esa mujer incansable, luchadora, divertida, talentosa, chingona. Pero sobre todo y todas las cosas una madre que siempre estuvo presente con su hija ante cualquier trabajo, una madre que hoy está presente con sus dos nietos Natalia y Sebastián, ante cualquier adversidad y primero que nada. No puedo estar más agradecida con la vida por que tu seas mi mamá y por que yo sea la hija de la chingona de Jacqueline Andere".

SU TRAYECTORIA

Jacqueline Andere, nació el 20 de agosto de 1938 en la Ciudad de México, México. Estudió en Estados Unidos y a su regreso a México ingresó al Instituto Cinematográfico, Teatral y de Radiotelevisión de la A.N.D.A. Comenzó su carrera como actriz en obras de teatro experimental y en 1959 debutó en la pantalla grande con la película "El Vestido de Novia".

Dos años después de su primera incursión en el cine, dio el salto a la televisión con la telenovela La Leona. En 1966 se casó con el director y escritor José María Fernández Unsaín, con quien tuvo una hija, la actriz y cantante Chantal Andere.

Ha participado numerosas telenovelas como "El Derecho de nacer", (1966), "Corazón Salvaje" (1966), "El Maleficio" (1983), " El vuelo del Águila" (1994), "Alondra" (1995), "Mi querida Isabel" (1996), "Serafín" (1999), "Mi Destino eres Tu" (2000), "La otra" , "La Madrastra", (2005) y "Peregrina" (2005), entre muchas otras.

Su experiencia en cine inluye cintas clásicas y famosas a nivel mundial, entre las que se encuentran "El Ángel Exterminador", de Luis Buñuel y "Yesenia". Apenas algo de su fructífera carrera.

aemz