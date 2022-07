La banda neoyorkina Interpol, considerada ya como una banda mexicana, presentará una exhibición en tierras mexicanas con motivo del lanzamiento de su siguiente álbum The Other Side of Make-Believe.

Entre Tokio, Londres, Nueva York y Los Ángeles, la Ciudad de México fue de las ciudades elegidas para acoger la exposición Big Shot City, (título de una de las canciones del nuevo trabajo discográfico) y fue creada en colaboración con el fotógrafo y skater Atiba Jefferson, al igual que el colectivo artístico Brain Dead.

Big Shot City en México

La muestra tendrá su sede en Bucareli 120, Colonia Centro.

Big Shot City tendrá lugar del 12 al 16 de julio de 2022 en cinco ciudades, donde los fans podrán encontrar prints edición limitada, merch exclusiva y discos; además, se lanzará una patineta diseñada por Jefferson en asociación con Girl Skateboards.

El nuevo álbum

El trío de post punk anunció la publicación de su séptimo álbum de estudio, un LP de 11 canciones producidas por Flood y Alan Moulde; hasta el momento se han conocido tres temas: Toni, Something Changed y Fables.

The other side of make-believe se estrenará el 15 de julio.

aemz