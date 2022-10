El taco es uno de los alimentos más consumidos en México, pero los mexicanos no disfrutan el taco solo... noooooo, los mexicanos los acompañan con mucha salsa.

Los tacos no se fijan en clases sociales, religión o color de piel, pues no hay persona que no le gusten los tacos, ya sean los de guisado o los más queridos, los de al pastor, pero, el taco que sea siempre lleva limón y salsa.

Sin embargo, pese a que la mayoría de los mexicanos gozan de este platillo tradicional, muchos extranjeros odian consumirlo por lo grasoso o lo picoso que puede resultar.

Tal es el caso del influencer y comentarista español, Ibai Llanos, se viralizó en cuestión de horas por "el ataque" que realizó contra las personas que les ponen salsa a los tacos.

A través de sus redes sociales, el influencer que hizo crecer su popularidad durante la pandemia, expresó que el picante lo hizo llorar.

"Última vez que como un taco picante con un mexicano. A mí se me caían las lágrimas de los ojos y el hijo de p*ta me dice "no pica wey" estáis mal de la jodida cabeza", comentó el creador de contenido en su cuenta oficial de Twitter.

En cuestión de horas, el comentario se viralizó por todos sus seguidores, el cual suma más de cuatro mil retweets, y 118 mil reacciones.

Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son: "Che IBAI no aguantas el chile", "No pica we", o "No aguantas".