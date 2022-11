El festival más grande de metal en México promete ser el mejor de todas sus ediciones, este año se celebrarán tres días de pura música.

Tan solo más de 130 artistas de talla internacional se presentarán durante los días 2, 3 y 4 de diciembre en el evento Hell and Heaven Toluca.

Aquí en YoSoiTú te decimos todo lo que debes de saber sobre el Open Air Hell and Heaven 2022.

¿Dónde y cuándo?

La edición 2022 del Hell & Heaven tendrá lugar del 2 al 4 de diciembre en el Foro Pegaso, en Toluca, Estado de México.

El regreso de Pantera

Phil Anselmo y Rex Brown, miembros originales, junto con Zakk Wylde y Charlie Benante, regresarán con Pantera.

El adiós de Kiss

Gene Simmons y Paul Stanley llegan al Hell And Heaven con su gira "End Of The Road Tour", la banda formada en Nueva York en la década de los 70 se despedirá de México en el Foro Pegaso.

Till Lindemann regresa a México

El vocalista de Rammstein anunció ser el headliner sorpresa, después de cancelar algunos conciertos como solista a nivel mundial.

Till se presentará el primer día del festival, el 2 de diciembre, junto a Pantera, Scorpions y Doro.

¿Cómo llegar?

Los organizadores han dispuesto lo que han denominado el Hell Bus.

En alianza con la compañía de autobuses Flecha Roja, se han dispuesto varias salidas en distintos puntos de Ciudad de México, las cuales se pueden adquirir desde el sitio web.

El servicio de transportación está habilitado desde el 1 y hasta el 5 de diciembre, para aquellos que se trasladen un día antes al evento y regresen un día después.

Los precios varían de acuerdo con el punto de salida o al cual se llegue. Por ejemplo, desde la Central de Autobuses del Norte el costo del pasaje individual y sencillo está en 155 pesos, mientras que desde el metro Toreo está en 140.

El cartel completo

Las bandas estelares para esta edición 2022 del Hell & Heaven son Scorpions, Slipknot y Kiss y estas estarán acompañados por otras agrupaciones de talla internacional como Epica, Till Lindemann, Trivium, Judas Priest, Megadeath y el tan esperado regreso de Pantera.

Viernes 2 de diciembre: Scorpions, Pantera, Till Lindemann, Meshuggah, Arch Enemy, Epica, Venom, Possessed, Marduk, Vended, Nagflar, Taake, Mortuary, Deadly Apples, Cemican, Obesity, Killbane, El Chivo, Mexxica, Kill Us, Minipony, Strike Master, Lineage, Shattered Vessels, Deborah y Cradle of Filth.

Sábado 3 de diciembre: Slipknot, Judas Priest, Bad Religion, Behemoth, Trivium, Kittie, Heaven Shall Burn, Pain, Unleashed, Benediction, Demolition Hammer, Cryptic Slaughter, Kampfar, Nifelheim, Revocation, Destroyer 666, Especimen, Acidez, S7N, Cruachan, Aetherevm, Garrobos, Artilleria, B Chaos, For Centuries, The Shelter y Todos los Muertos.

Domingo 4 de diciembre: Kiss (con su último concierto en México), Megadeth, Mercyful Fate, Ska-P, Panteón Rococo, P.O. D. , Stryper, Hypocrisy, Tormentor, Butcher Babies, While She Sleeps, Suicide Silence, Einherjer, Soziedad Alkoholika, Voodoo Glow Skulls, Born of Osiris, 3 puntos, Nightbreed, Transmetal, Los mala vibra, Tulkas, Voltax, Rotten, Hate Ritual y Surgery.

Tipos de boletos

Te compartimos en qué se diferencia cada tipo de boleto:

General

Acceso a todas las zonas generales del evento

Experiencias de patrocinadores

Zona de Juegos Mécanicos

Preferente

La zona más cercana al escenario principal

Acceso a todas las zonas generales

VIP

Zona exclusiva y cómoda en una plataforma elevada con la mejor vista a los escenarios principales

Barras exclusivas, meseros y baños premium

Meet & Greets con las bandas del lineup (bandas por confirmar y sujeto a disponibilidad)

Exclusiva After Party

Acceso preferencial, para evitar filas y el ingreso al evento sea ágil y sencillo

Aquí puedes comprar los boletos

Podrás adquirir tus entradas en distintas taquillas como lo son el Foro Pegaso y en las taquillas móviles de Fórum Buenavista (de 11:00 a 20:00 horas), Plaza Universidad (con horario de 11:00 a 20 horas), así como en todas las tiendas Toxic.

También puedes comprar tus boletos en la página HellTicket, donde podrás adquirir de 3, 6 y 9 meses sin intereses pagando con cualquier tarjeta de crédito.

Precios de los boletos

Abono por los 3 días

VIP $8,820.00 – $9,800.00

$8,820.00 – $9,800.00 Preferente $7,380.00 – $8,200.00

$7,380.00 – $8,200.00 General $3,780.00 – $4,200.00

Precios por día

Viernes 2 de diciembre

VIP $3590.00

$3590.00 Preferente $3,220.00

$3,220.00 General $1,590.00

Sábado 3 de diciembre

VIP $3590.00

$3590.00 Preferente $3,220.00

$3,220.00 General $1,990.00

Domingo 4 de diciembre

VIP $3590.00

$3590.00 Preferente $3,220.00

$3,220.00 General $1,990.00

aemz