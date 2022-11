La banda de música regional Marca Registrada, liderada por el vocalista Fidel Oswaldo Castro, realizó una versión de "Neverita" a un estilo que ha emocionado a los fans de Bad Bynny.

A través de TikTok el grupo sinaloense Marca Registrada sorprendió a sus fanáticos e internautas con su adaptación del tema.

"A ver cómo nos sale, la acabamos de sacar ahorita en el camerino y por puro gusto", dice el vocalista antes de tocar el éxito que Bad Bunny presentó en el disco "Un verano sin ti".

Y es que durante un show de la banda mexicana en Chicago Ilinois, el público asistente reaccionó con gran recebimiento a la canción "Neverita". Incluso en redes sociales comentaron:

"Me gustó más así la canción", "Urge una colaboración con Bad Bunny", "Qué bonito se escucha, hasta supera a la original", "Con esto compruebo que me gustan las canciones de Bad Bunny, pero no me gusta su voz. En cambio, la de Fidel le queda muy bien ´Neverita´".

El video del cover se subió hace 4 días a TikTok y al momento acumula 2 millones de visualizaciones.

Incluso, el cantante Elvis Crespo durante la ceremonia de los Latin Billboard 2022, llegó con un look inspirado en la vestimenta de Bad Bunny, sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando interpretó un cover de la canción Neverita a su estilo. Días después, Elvis lanzó su versión de estudio que ya se encuentra disponible en YouTube y otras plataformas digitales.

¿Quiénes es Marca Registrada?

Grupo Marca Registrada es una banda que inició su carrera musical en 2014, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México.

El antiguo integrante del grupo, Álvaro Álvarez, creó a la agrupación como un pasatiempo, pero fue hasta la llegada de Fidel Oswaldo y con el lanzamiento de su primer álbum en 2015 titulado "La vida en ruina", a la gente le gustaría su música y su número de fanáticos aumentaría con el paso de los años.

Actualmente el grupo está conformado por Fidel Osvaldo Castro (cantante, acordeonista y compositor), Luis Fernando Medina (batería), Fidel Jiménez (base eléctrica) y Ángel Mondragón (segunda voz y guitarra base de 12 cuerdas).

aemz