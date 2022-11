Grupo Firme será el encargado de amenizar el Monday Night Football de la NFL en el partido de los 49ers vs Cardinals, que marca el regreso de la NFL a México, después de tres años de ausencia.

La liga hizo el anuncio oficial de que Grupo Firme actuará en el medio tiempo del partido que los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona tendrán en el Estadio Azteca el lunes 21 de noviembre.

Grupo Firme dio la noticia en sus redes sociales:

"¡Nos apoderamos del medio tiempo en México! Nos vemos este lunes 21 a las 20:15 horas".

Sin embargo, no todos los internautas recibieron con agrado la noticia.

"¿Por qué todo lo vuelven naco", "Es un partido de fut americano no un pinche palenque de pueblo rascuacho no me jodan", "Que bueno que este año no voy", "Que triste. Hay mejores grupos. Pero la raza es la raza", "Ps si no es llanero", "Qué culpa tenemos los aficionados a tan hermoso deporte", "Todo iba bien hasta que vi, esta publicación", "Que bueno que no alcance boleto".

Después de estos años de ausencia por la pandemia de covid-19, los aficionados mexicanos podrán ver de nueva cuenta un partido de la temporada regular, que siempre es de mucho interés entre la afición que ha acudido a los cuatro juegos de la temporada que se han llevado a cabo en el Estadio Azteca desde el 2005, que han registrado 333 mil 549 aficionados. El primero de estos duelos fue cuando los Cardinals trinfaron 31-14 sobre los 49ers.