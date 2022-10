La banda británica Queen lanzará el tema inédito de 'Face It Alone', originalmente grabado durante las históricas sesiones de la banda en 1988.

La canción pertenece al álbum 'Miracle', trabajo grabado durante un periodo prolífico, que vio a la banda crear cerca de 30 temas, muchos de los cuales no vieron la luz.

"¡Fans de Queen! ¿Vieron las noticias? Tengan los ojos bien abiertos y compartan sus fotos de dónde vieron los anuncios usando el hashtag #FaceItAlone", tuiteó la banda el pasado viernes.

"Encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado. Personalmente tengo que reconocer que no recordaba la existencia de esa canción, pero me parece fantástico. Ha sido maravilloso. En realidad, ha sido un verdadero descubrimiento", dijo el baterista Roger Taylor en una entrevista.

El guitarrista de Queen reveló que al principio le pareció una misión imposible rescatarla porque la grabación no estaba en un estado óptimo, pero que su equipo de ingenieros obró el milagro haciendo sólo algunas pequeñas modificaciones.

"Al principio la escuchamos y dijimos, 'no, esto no se puede rescatar'. Pero volvimos a escucharla junto a un equipo de ingenieros y nos dijeron: 'Vale, podemos hacer esto, y esto otro. Va a ser como coser trozos de tela, pero será algo hermoso y conmovedor'", dijo Brian May.

La canción 'Face it alone', un tema descartado de las sesiones de 'Miracle', el disco que publicaron en 1989, dos años antes de la muerte de Freddie Mercury.

Otra gran noticia es que el 18 de noviembre, llegará una nueva reedición del álbum número 13 de la banda, 'The Miracle', el penúltimo del grupo que se editó en vida de Freddie.

aemz