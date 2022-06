Fan de "Yo soy Betty, la fea" crea álbum de estampas que se pueden descargar.

Así como lo están leyendo, una usuaria de TikTok se dio a la tarea de hacer un álbum de estampas con los personajes y escenas más relevantes de la telenovela colombiana, creada por RCN y escrita por Fernando Gaitán, que se estrenó el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo de 2001.

En este álbum de estampas encontrarás a Beatriz Pinzón Solano, Armando Mendoza, Marcela Valencia y Mario Calderón, entre otros, que han dejado huella en los televidentes.

A la fan que se llama Paty le encanta el arte de los álbumes y las estampas, aunque reconoce que no es experta diseñando, como lo explica en un video en YouTube.

"Hola qué tal amigos coleccionistas de álbumes y estampas yo soy Paty. ¿Y qué creen? Hice un álbum con todo y sus estampas, este era uno de los proyectos que teníamos para el canal, hacer un álbum porque nos encantan los álbumes y no siempre hay de todo. Quiero aclarar que yo no soy experta diseñando, imprimiendo, ni nada de eso, lo único que me motiva es el gusto y la pasión por este tipo de colecciones y el tema que elegí para este primer proyecto es nada menos y nada más que la novela colombiana de ´Yo soy Betty, la fea´".

La fan relató en un video que vio los 335 capítulos de "Yo soy Betty, la fea" en Netflix como ya lo había hecho en otras ocasiones, con la diferencia de que ahora tomó notas de los momentos y lugares relevantes que transcurren en la telenovela.

Posteriormente, diseñó el álbum, que de fondo parece ser el diario que Betty siempre traía consigo, así como las estampitas con las escenas de la novela, donde se especifica dónde se encuentran los capítulos.

Lo mejor de todo es que este álbum se puede descargar, el cual puedes encontrar en un YouTube con el nombre de "Álbum Betty RPtidas".

"Todos los archivos están en doble carta o tamaño tabloide y conforme vayamos cortando, vamos hacer comentarios acerca de en qué papel los imprimimos, y no está de más hacer el comentario que esta manualidad está hecha por fans y para fans sin fines de lucro. Este álbum contiene imágenes de los 335 capítulos de la novela, así que habrá muchos, muchos spoilers", explicó Paty.

FOTO: TOMADA DE TIKTOK @rptidas



(Lérida Cabello)