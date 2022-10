El Zócalo de la Ciudad de México ha sido sede de grandes artistas a nivel mundial, de artistas como Juan Gabriel hasta Justin Bieber.

La explanada ha visto todo: grandes discursos, grandes inconformidades, grandes celebraciones, grandes momentos políticos y sociales... pero también ha visto a grandes músicos.

A continuación te contaremos de algunos artistas que se han presentado en el Zócalo de la CDMX.

Manu Chao (2000 y 2006)

Con grandes éxitos, logró reunir a más de 180 mil personas, y entre sus invitados

estuvieron Panteón Rococó, Maldita Vecindad, Los Estrambóticos y Los Hijos del Quinto Patio; juntos prepararon una noche llena de buena música y dieron uno de los mejores conciertos históricos de la Ciudad de México.

El artista interpretó varios covers de Mano Negra y sencillos de su faceta como solista, los cuales destacan: "Bienvenida a Tijuana", "Me Gustas Tú", "Clandestino", "Mentira", así como también "Volver, Volver" de Vicente Fernández.

Juan Gabriel (2004)

En 2004, AMLO invitó a "Juanga" a que se presentara en el Zócalo capitalino, mismo que lució a reventar con más de 60 mil personas en la noche de aquel 21 de marzo.

El 'Divo de Juárez' se presento en la plancha de la Ciudad, haciendo cantar, bailar y reír a su público, fue en el marco de la llegada de la primavera de aquel año.

La fiesta tuvo una duración de aproximadamente 5 horas, iniciando su presentación a la 1:20 de la madrugada.

Café Tacvba (2005)

La banda originaria de Ciudad Satélite se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México convocando a más de 170,000 personas.

Como dato, en el concierto hubieron un par de incidentes con 200 heridos.

Shakira (2007)

La cantante colombiana Shakira congregó en un concierto a 210.000 personas la noche del domingo en el monumental Zócalo.

Shakira interpretó sus temas más populares como "Suerte", "No", "Te dejo Madrid" y sedujo a sus fanáticos mexicanos diciéndoles "Ustedes y yo tenemos una historia desde hace muchos años y esta noche soy toda suya".

Paul McCartney (2012)

El 10 de mayo del 2012 el centro histórico de la ciudad se abarrotó por doquier, para poder apreciar al carismático Paul interpretando éxitos de The Beatles.

Desde marichis, pirotecnia, un gran escenario, nostalgia y mucha fiesta y además de los mas de 200 mil asistentes, el concierto fue transmitido en vivo vía internet.

Justin Bieber (2012)

Considerado como uno de los conciertos más importantes que se han realizado en El Zócalo, el cantante canadiense Justin Bieber se presentó frente a una audiencia de 210 mil personas, en su mayoría adolescentes.

El artista venía rodeado del éxito por su recién lanzamiento del documental "Never Say Never".

Vicente Fernández (2015)

El Charro de Huentitán cantó tres horas para 219 mil personas reunidas en la Plaza de la Constitución.

"Quiero mucho a Shakira, pero no me interesa romper los récords de nadie, me interesa tenerlos contentos a ustedes", expresó el intérprete.

Desde las calles 5 de Mayo, Francisco I Madero y 16 de Septiembre, 5 de Febrero, 20 de Noviembre y Pino Suárez, apreciaron a lo lejos al cantante.

Roger Waters (2016)

Roger se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México en septiembre del 2016 con dos fechas de lleno total y anunció una tercera, pero no precisamente ahí, sino que en Zócalo de la Ciudad de México.

El show fue una presentación como parte de su gira "The Wall", que, en ese entonces, usaba para protestar contra el candidato, Donald Trump.

Caifanes (2017)

Una de las bandas más importantes desde su creación en 1987, Caifanes y en 2017 cumplieron 30 años de carrera por lo que decidieron festejar con un concierto en el Zócalo.

Grupo Firme (2022)

Una de las bandas mexicanas más rutilantes del género regional, triunfó la noche de este domingo 25 de septiembre, pues la banda impuso un nuevo récord con la asistencia de al menos 280 mil personas.

Cabe mencionar que en el evento hubo 215 atenciones, dos traslados hospitalarios, cuatro atenciones de policías sin traslado, y un par de conatos de conflicto.

aemz