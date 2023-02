El 13 de febrero, un día antes del Día del Amor y la Amistad, se conmemora el Día Mundial del Soltero, el cual es un pretexto perfecto para armar un plan en solitario.

Recordemos que su día popular tiene agenda el 11 de noviembre, todo esto porque en China lo celebran por el hecho de que el número 1 representa a una sola persona.

Pero el 13 de febrero también se celebra el Día Mundial del Infiel o Día Mundial del Amante. Aunque el Día Mundial del Soltero no es tan popular como el Día de los Enamorados, se celebra sobre todo a través de las redes sociales.

¿Por qué se celebra el Día del soltero?

El Día del Soltero se creó espontáneamente como homenaje a todos los solteros o singles del mundo que no celebran el Día de los Enamorados por encontrarse sin pareja.

Sobretodo, como ayuda a las empresas que lanzan paquetes u ofertas para los singles, ya sean viajes, citas a ciegas, compras, fiestas, etc.

Países como EEUU, Inglaterra o Canadá, celebran esta fecha como un auténtico "antisanvalentín", y se lanza el mensaje de que lo más importante es quererse a uno mismo.

El objetivo es que no se queden sin un día para homenajear el amor, y para también recordar que no está mal no tener pareja.

Todo lo que puedes hacer en el Día del Soltero

Exhibición de las Galaxias

Si quieres conocer más datos curiosos sobre Star Wars y ver réplicas de los personajes en tamaño real, te recomendamos visitar la Exhibición de las Galaxias en el centro comercial Forum Buenavista.

La colección privada de figuras (traídas desde una galaxia muy, muy lejana) se encuentra en el tercer piso de la plaza.

Dónde: Forum Buenavista, Eje 1 Nte. 259, Buenavista, Ciudad de México.

Precio: $110 - $130

Ármate estos planes:

Ve a una fiesta: Aprovecha este día para pegarte un fiestón con tus amigos, aquí no importa si son solteros o si tienen pareja, lo que importa es que se diviertan al máximo.

Sesión de spa o masaje: Seguimos con las opciones para auto consentirnos y no es mal plan que quedes con algún amigo o vayas tú solo, lo que prefieras, y disfrutes de una sesión de spa con masaje.

Arma un viaje con los amigos: Planea una escapada con tus amigos, puede ser un viaje de un fin de semana o bien, de un solo día.

Más planes:

Vete de compras

Cena con tus amigos

Tener un día normal pero dedicado a ti

Organice una reunión solo para solteros

Planifica una cita con tu mejor amigo

Pasa un tiempo con tus padres y disfrútalos

Haz un pastel para ti

Día de autocuidado

Planifica una cita con tu mejor amigo Lánzate al cine

