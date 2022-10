Este domingo 23 de octubre fue el décimo programa de MasterChef Celebrity, y en su transmisión conocimos a la décima eliminada de la noche.

En el episodio 10 de MasterChef Celebrity México todos los famosos tuvieron que enfrentarse a un nuevo reto en el que las apuestas estuvieron a flor de piel, por tal razón el invitado especial de la noche fue el mago Jack Fox.

Fue en este programa que los famosos tuvieron que jugar en el casino para saber que iba cocinar y preparar su mejor platillo con ayuda de la suerte.

Con 150 fichas disponibles para cada celebridad, las proteínas del primer platillo quedaron repartidas de la siguiente forma:

Lorena: cecina

Margarita: T-Bone

Marcello: Rib Eye

Alejandra: Falda

Carlos: Chuletón

Tania: Filete

Mauricio: Bistec

Karla: Hígado y New York

Alejandra: Sirloin

Posteriormente, la celebridad Alejandra Toussaint fue la primera participante en subir al balcón de la salvación, tras haber entregado la mejor preparación con un exquisito sazón.

Mientras que la otra famosa que tuvo que pasar directamente al "Reto de Eliminación" fue Margarita, ya que los jueces llegaron a la conclusión de que su platillo fue el que menos gustó.

En el segundo reto, las celebridades se repartieron en equipos, así que entre ellos deberá unir sus capacidades culinarias para lograr subir al balcón, la única persona que se quedó sola para este reto fue Ricardo Peralta. El equipo que subió al balcón de la salvación fue Karla, Lorena y Alejandra logrando permanecer una semana más en la competencia de cocina.

La décima eliminada

La cantante Margarita "La Diosa de la Cumbia", se convirtió en la décima eliminada de MasterChef Celebrity, tras presentar dos platillos sin sazón.

La pelea entre Karla Sofía y Ricardo Peralta en Twitter

Este domingo 24 de octubre, la actriz de 'Nosotros los Nobles', aprovechó para criticar una fotografía del youtuber donde luce un inigualable atuendo a lado de Cesar Doroteo en la alfombra roja de los premios ´Metro´.

"¡Ah, vale Ricardo! Que era yo la "Ridícula" por mi canción de Jackie y Nuca, los ositos pequeñitos, en el capítulo de la moda de @MasterChefMx Ok, ok... ahora entiendo todo, qué tonta soy. La verdad se ve increíble el guardapolvos de rosas, ese sí me lo agenciaba para mí", escribió Karla Sofía.

Ricardo no tardó en responder; sin embargo, lo hizo de manera corta y contundente: "Toco atacarse".

Gascón le contestó: "Jajajajaajajaja te digo, préstame el de rosas. Y reconoce que mi canción era hermosa".

Los jueces más critícones de MasterChef Celebriy?

En la pasada transmisión, Macky González fue la reciente eliminada de MasterChef Celebrity, pues no pudo superar el reto de eliminación que consistía en cocinar un platillo con tres tipos de maíz.

"A mí me hubiera gustado que los chefs me acompañaran más en este proceso como personas que me pueden aportar parte de su conocimiento; sin embargo, yo sentí que recibía muchos regaños y no una crítica constructiva".

Macky arremetió contra los chefs Bett Vázquez, JoséRa Castillo y Pablo Albuerne, refiriendose a ellos como "déspotas" y "mandones".

"Yo en lo que no estoy de acuerdo y que respaldo a toda la gente que trabaja en la cocina, (son) estos chefs déspotas, mandones, no deberían de existir, ese tipo de figura como líder ya no cabe en este siglo".

Cocineros que siguen en MasterChef Celebrity

Carlos Eduardo Rico, comediante

Marcelo Lara, Moderatto

Mauricio Mancera, actor

Alejandra Toussaint, actriz

Ricardo Peralta, youtuber

Lorena Herrera, actriz

Arturo López Gavito, productor musical

Talina Fernández, actriz

Karla Sofía Gascón, actriz

Alejandra Ávalos, cantautora

