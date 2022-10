ELON MUSK AHORA ESTÁ INTERESADO EN COMPRAR UN GRUPO DE K-POP

Elon Musk, ahora está interesado en un grupo de K-Pop, haciéndose viral un video en el que expresa su interés por comprarlo.

Durante una transmisión en vivo, el multimillonario dueño de Tesla y Space X dijo que le gustaría ser el dueño de la banda más exitosa del momento de K-Pop, pese al costo que esta transacción significaría, pues podría costarle unos 36 mil millones de dólares.

Se trata de la banda más famosa del K-Pop, nada más ni nada menos que la banda sur-coreana BTS.

"Quiero comprar BTS. Son muy populares. ¿Qué les parece, armada?", mencionó Musk, pidiéndole permiso a sus seguidores.

BTS es el grupo más exitoso dentro del género musical K-Pop. Está integrado por: J-Hope, RM, Jin, Suga, V, Jimin y Jeon Jung-Cook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico. La banda se formó en Seúl en 2010, pero debutó el 13 de junio de 2013 con el álbum "2 Cool 4 Skool".

Es el grupo con mayores ventas en la historia de Corea del Sur, con más de 30 millones en Gaon Music Chart, y mantiene el récord del álbum más vendido en ese país con "Map of the Soul: 7". También es el primer y único artista de habla no inglesa en ser nombrado como el artista global del año (2020) por la IFPI.

Se han hecho acreedores a seis American Music Awards, nueve Billboard Music Awards y nominaciones en los premios Grammy y premios Brit. Sus integrantes son los receptores más jóvenes de la Orden al Mérito Cultural, otorgada por el presidente de Corea del Sur por ayudar a expandir la cultura e idioma coreano en el mundo.

(Lérida Cabello)