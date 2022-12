"Last Christmas" se estrenó el 3 de diciembre de 1984 en el álbum 'Music from the edge of heaven´, y tres décadas después ocupa el puesto número 3 del Top de 50 canciones navideñas de Spotify.

Aunque en la actualidad, redes como TikTok destacan la reproducción de este tema, en su momento "Last Christmas" nunca optuvo un #1 en más de tres décadas.

Pero fue hasta el año 2021, año en el que Wham! consiguió tener un número 1 en los charts musicales del Reino Unido y destronó a otras rolas igual de populares como "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey.

Rompe récords en 2022

"Last Christmas" se ha convertido en la canción de Wham! más escuchada. Sin embargo, hay una canción de Navidad que supera el récord, pues 'All I want for Christmas is you´ de Mariah Carey cuenta con casi mil millones 300 mil reproducciones en Spotify.

¿Cuál es el origen de "Last Christmas"?

"Last Christmas" fue escrita por George Michael, cantautor británico y una de las piezas del dúo Wham!, y se lanzó el 3 de diciembre de 1984 como uno de los sencillos promocionales de ´Music from the Edge of Heaven´.

Uno de los miembros del dúo Wham!, Andrew Ridgeley, refirió que el tema fue escritó por el mismo George luego de que ambos fueran de visita a la casa de sus padres. Algo que, según Ridgeley, para Michael fue como haber "encontrado oro".

"Estábamos comiendo algo mientras veíamos la tele cuando, casi sin darme cuenta, George desapareció en el piso de arriba durante una hora. Cuando volvió, estaba tan entusiasmado como si hubiera encontrado oro", indicó Ridgeley sobre el día en el que George creó dicha rola.

Detalló que la canción fue escrita por George Michael luego de visitar a sus papás:

"Fuimos a su antiguo dormitorio, donde habíamos pasado tantas horas de niños grabando programas de radio y jingles, y donde él tenía un teclado y una grabadora. Entonces empezó a tocar el principio y el estribillo de Last Christmas", detalló.

Sin embargo, a pesar del significado del título de la canción "Last Christmas" habla sobre una relación fallida y no de la Navidad.

"Fue un momento maravilloso. George había conseguido hacer alquimia musical... había convertido la esencia de la Navidad en música. La letra sobre una traición amorosa le daba el toque magistral y, como era de costumbre, conseguía llegarte al corazón", aseguró.

El autor de "Last Christmas", tuvo su última nochebuena en 2015. Con apenas 53 años, murió repentinamente el 25 de diciembre de 2015.

aemz