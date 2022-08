Mafe Walker, la mujer que se hizo viral en redes sociales por afirmar que se comunica con seres de otros planetas y les habla en su propio idioma, reapareció con un look diferente y anunció su nueva estrategia de negocio.

La influencer colombiana ha sabido aprovechar la fama que ganó desde que se presentó en el programa "Venga la alegría" para hablar un supuesto idioma alienígena, por lo que ahora anunció un nuevo negocio de venta de "mensajes galácticos personalizados".

"Mis amores galácticos amo enviarles mensajes personalizados en mi bio en Cameo. Te amo, me amo, te amo", dijo a sus seguidores en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

¿CUÁNTO COBRA MAFE WALKER POR SUS MENSAJES GALÁCTICOS PERSONALIZADOS?

En su perfil de Cameo, Walker se describe como una influencer galáctica y sus mensajes personalizados cuestan desde 2 mil 285 pesos, aunque si quieres darle instrucciones más extensas para tu video tiene un costo extra de 582 pesos. Una opción más económica es enviarle un mensaje de texto directo por 228 pesos.

También cuenta con la opción de pedir mensajes para promocionar algún negocio, pero los costos son más elevados. En caso de que se requiera para comunicación interna de los empleados el costo es de 11 mil 527 pesos, pero si el video es para publicarse en redes sociales el precio es de 32 mil 297 pesos.

FOTO: CAPTURA CAMEO

El video promocional de sus saludos ya suma más de 160 mil reproducciones en Instagram, pero algunos de sus seguidores se molestaron por el alto costo que tienen los mensajes y opinaron que no vale la pena pagar porque siempre dice lo mismo.

"No pasa de te amo me ama mi mamá no me mima", "Te envié al dm para que traduzcas un mensaje que me envió un extraterrestre con un amigo que andaba en Saturno visitando, gracias", "Mándame saludos, soy tu fanático número 1", fueron algunos de los comentarios que provocó su nuevo negocio.

(Lérida Cabello)