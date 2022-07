A lo largo de su carrera Cristian Castro ha generado polémica por sus peculiares cambios de look, tanto de ropa como de tintes de cabello que han ido del amarillo, al verde neón y morado.

Actualmente, Cristian forma parte del jurado del reality show "Canta conmigo" en Argentina, donde desde el primer programa, ha lucido extravagantes looks que no han pasado desapercibidos, desatando las críticas en redes sociales.

"Señoras y señores, una estrella internacional. Es mexicano, pero yo siento que el corazón lo tiene acá en Argentina... Quiero ver el traje que trajo porque me dijeron: ´¡No sabes cómo se vino vestido!´", expresó Marcelo Tinelli, presentador del programa.

Fue entonces que Cristian Castro hizo su aparición ante las cámaras portando un traje amarillo con flores bordadas, además de una camisa blanca y corbata amarilla, pero lo que más llamó la atención del público fue el color de su cabello amarillo, casi naranja.

Ante esta imagen, algunos internautas comentaron que le falta sentido de la moda, mientras que otros expresaron su preocupación y le pidieron cambiar de estilista.

"¿Qué le pasó en el pelo?", "Lo miro y no lo creo", "Cristian tu voz enamora, pero cambia de estilista", "¡Me preocupa!", "Dejaste la fábrica de chocolates", "No sé si reír o llorar", "Gran homenaje a Chucky", "¿Por qué ese cabello? ¡Que necesidad!", fueron algunos de los comentarios que se generaron por su cambio de look.

(Lérida Cabello)