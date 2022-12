¡La gatita está de regreso! Después que se anunciará la salida del tema de Bellakath de las plataformas de streaming, la artista publicó un comunicado por el sello discográfico 'La mafia del perreo', en el cual explican la situación de la canción 'Gatita', tras supuesto plagio.

La disquera que representa a la reguetonera especificó que la canción de 'Gatita' es una producción 'original' donde se manifiesta el estilo único.

Con el asunto resuelto y el tema en tendencia, te compartimos una lista de las canciones acusadas de plagio.

"Loca" de Shakira vs "Loca con su tigre" de El Cata

El tema de la colombiana, en colaboración con El Cata, perdió una demanda de plagio por allá de 2014 cuando el magistrado Alvin K. Hellerstein consideró que tanto la melodía en colaboración con el intérprete urbano El Cata son un plagio de una canción de Ramón Arias Vásquez.

"Loca" está incluida en su álbum del 2010 Sale el Sol, tanto en inglés como en español.

"Blurred Lines" - Robin Tinkerbell y Pharrel Williams vs "Got To Give It Up" de Gaye

La canción lanzada en 2014 no solo fue un plagio, sino que el video fue señalado de ser demasiado sexista.

El jurado de una corte de Los Ángeles, Estados Unidos, decidió que sus autores, Robin Thicke y Pharrell Williams, copiaron la melodía; del éxito de 1977 de Marvin Gaye, Got to give it up.

La familia de Gaye recibió más de US$7,3 millones por daños y perjuicios; casi la mitad del dinero que los autores generaron con Blurred lines, US$16 millones.

"Creep" - RadioHead vs "The Air That I Breathe" de The Hollies

Los músicos Albert Hammond y Mike Hazlewood demandaron exitosamente a Thom Yorke y compañía por infracción de derechos de autor.

En ese entonces consideraban que el tema, odiado por la misma banda Radiohead, "Creep" se parecía demasiado al viejo tema de The Hollies "The Air That I Breathe".

Desde ese momento los créditos de "Creep" incluyen a Hazlewood y Hammond como coautores de la canción, y reciben regalías por ella.

"Wanna Be Startin´ Somethin" de Michael Jackson vs Soul Makossa

El rey del pop, Michael Jackson, fue acusado de plagia cuando compararon su gran éxito con la de Manu Dibango, porGracias a su fama el plagio no afectó la carrera de Jackson, de hecho el disco que incluía este tema estuvo en varias ocasiones como número uno en la lista.

"Come Together" - The Beatles vs "You Can't Catch Me" de Chuck Berry

Considerada la mejor banda de toda la historia también estuvo involucrada en plagio, ya que tras la salida al mercado en 1969 del disco Abbey Road, la discográfica del músico Chuck Berry demandó a la banda británica alegando que John Lennon había copiado la letra y la música de la canción You Can´t Catch Me.

Incluso John Lennon reconoció estar familiarizado con la canción de Berry y The Beatles acabaron llegando a un acuerdo extrajudicial por el tema "Come Together", del que no se conocen todos los detalles.

"Bitter Sweet Symphony" - The Verve vs "The Last Time" de The Rolling Stones

La canción de la banda Brit Pop, está basada en un sampleo de "The Last Time", de los Rolling Stones. Para la creación del tema, The Verve solicitóel permiso para usar un fragmento, pero los abogados de los Stones los acusaron de haber utilizado más notas de lo que habían acordado.

Años después, en 2019, Richard Ashcroft finalmente quedó en buenos términos con Mick Jagger y Keith Richards, pues en el pleito legal estuvieron involucrados más bien los intereses de terceros.

aemz