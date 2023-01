Canciones de Bad Bunny a la baja.

Los temas que caen en popularidad del "Conejo Malo" pertenecen al álbum "Un verano sin ti", los cuales, desde su lanzamiento en mayo de 2022, tuvo mucho éxito alrededor del mundo, convirtiéndose en el más escuchado de la plataforma de Spotify.





CANCIONES DE BAD BUNNY A LA BAJA, POR ESTA RAZÓN

Sin embargo, todo parece indicar que Bad Bunny empezó el 2023 con el pie izquierdo, luego de que se volviera viral el video donde lanza enojado el celular de una fan que lo seguía para tomarse una foto con él, provocando su molestia y su inesperada reacción que afectó en sus seis temas más escuchados en Spotify que cayeron decenas de puestos, teniendo una caída de los primeros lugares.

El efecto de la caída de los temas de Bad Bunny se observa luego de que la prensa cubrió la nota del "Conejo Malo" y su desplante a una fan, que terminó con el celular en el mar, luego de que la joven se acercó a él para tomarse una foto en República Dominicana.

Los temas "Tití me preguntó" y "Me porto bonito", registraron una caída en Spotify Estados Unidos.

"Tití me preguntó #25 (-12)

"Me portó bonito" #33 (-18)

"Efecto" #75 (-18)

"Ojitos lindos" #144 (-47)

"Moscow Mule" #167 (-61)

"Neverita" #190 (-60)

Algunas de las reacciones que generó las caídas de las canciones de Bad Bunny por su reciente comportamiento con sus fans fueron:

"Me pareció exagerada su reacción, estoy de acuerdo que debemos respetar la integridad de las personas, pero lo que hizo Bad Bunny me pareció absurdo, aventar el celular de una fan eufórica no estuvo bien, aclaro, tampoco lo que hizo la fan estuvo bien...", "En menos de una semana todo el mundo se va a haber olvidado de lo sucedido y todos sus "rankings van a estar de vuelta a la normalidad".

