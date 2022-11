Este 2023 llegará la edición número 11, que trae a lo más aclamado de la música nacional e internacional.

Cuándo

El festival Tecate Pal´ Norte se llevará a cabo el próximo viernes 31 de marzo, sábado 1 y domingo 2 de abril.

Venta

La venta de boletos se llevará a cabo el próximo lunes 7 de noviembre a través de la plataforma de Ticketmaster.

Precios

Los abonos para los 3 días del evento tuvieron los siguientes precios:

General, $3 mil 402 pesos

General +, $3 mil 950 pesos

Ascendente, $4 mil 424 pesos

VIP a $ 5 mil 969 pesos

El cartel

Entre los headliners de esta edición podemos encontrar a Billie Eilish, The Killers y Blink 182, al igual que, The 1975, 5 Seconds of Summer, Duki, Sebastián Yatra, Carín León, Café Tacvba, Franz Ferdinand, Panteón Rococó y Wisin & Yandel.

aemz