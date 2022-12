Bellakath denunció en redes sociales que alguien le "robó" su canción "Gatita", por lo que será bajada de todas las plataformas digitales.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, compartió con sus seguidores que alguien reclamó los derechos de su tema, a pesar de que ella la tiene registrada como de su propiedad.

"La gente no soportó y fue capaz de robarla, porque la robaron, y no es culpa de las plataformas, es un poco más de la distribuidora, que es DistroKid porque no pudo ampararme ni darme un derecho de réplica".

BAJARÁN LA CANCIÓN "GATITA" DE PLATAFORMAS DIGITALES, POR ESTA RAZÓN

La canción será bajada de todas las plataformas digitales debido a un aparente reclamo de derechos de autor, así lo anunció la cantante entre lágrimas y advirtió que emprenderá una demanda multimillonaria contra quien resulte responsable.

"Yo la tengo reclamada aquí, en las instituciones y me la robaron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok (...) la denunciaron, me llegó un correo y la distribuidora simplemente la borró".

La influencer dijo sentirse triste por qué no entiende el motivo por el que alguien busca afectarla de esta manera, pues la canción ya no podrá ser utilizada en videos de Instagram y TikTok, plataformas en donde se hizo viral.

Por lo anterior, Bellakath declaró que va a regalarla a través de sus historias de Instagram para que la gente la pueda bajar gratis, pues no le permitieron comprobar que la canción le pertenece.

"Fue un trabajo que yo hice desde agosto, la canción salió en octubre. Yo tengo cómo comprobar que esa canción es mía, yo la escribí, yo la hice. Mi productor tiene cómo comprobar que él hizo esa pista", dijo entre lágrimas.

Y advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias contra la persona que provocó esto.

"Voy a llegar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Y aunque ya no se pueda subir esa canción, yo la voy a regalar para que ustedes la puedan tener en su teléfono (...) la canción es de México para el mundo".

Algunos de los comentarios que generó que bajen la canción "Gatita" de las plataformas digitales fueron:

"Es que, si se parece a la canción de El hueso de mi perra de Little Key", "Era obvio, samplear sin dar crédito tiene consecuencias", "Una gatita que le gusta el plagiooooo", "Una persona que aparentemente robó la canción. Si ella la plagió de otra canción de hace años", "Se lo merece", "Ahora solo vivirá en nuestros recuerdossss jajaja", "Gracias a Dios".

"Gatita" es una de las canciones más escuchadas en México. En TikTok se ha colocado como una de las más utilizadas y en Spotify cuenta con más de 45 millones y medio de reproducciones, mientras que en YouTube el video cuenta con más de 29 millones de visualizaciones.

(Lérida Cabello)