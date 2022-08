La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México celebrará su kermés presencial después de dos años de hacerla de manera virtual por la pandemia.

Los organizadores de la celebración compartieron la curiosa invitación a una de las agrupaciones más populares de regional mexicano: Banda MS.

La organizadora utilizó un grupo de Facebook llamado "No me quiero morir en Polakas" para contar el plan: "La idea es que haya muchxs de ustedes que puedan vender comida (vegana, no vegana y pambazos pls ), pondremos un registro civil del cuál les daremos info más adelante y tmb que haya un bazar en conjunto con la venta de comida", publicó.

Tantas fueron las ganas de celebrar que la estudiante compartió, en su cuenta de Twitter, un mensaje inventando a la famosa agrupación de regional mexicano.

La Banda MS responde

La respuesta de los intérpretes de ´No me pidas perdón´ causó más revuelo entre los estudiantes de la UNAM, quienes no dudaron en reiterar la invitación.

¿Cuándo es la kermés de la FCPyS?

El evento está programado para el próximo 14 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. Entre las actividades y atracciones se encuentran tiro de dardos, el ´registro civil´, lotería, venta de comida y el famoso toro mecánico.

aemz