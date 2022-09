Este fin de semana la cinta de 2009, Avatar, tuvo su reestreno en el que recaudó más de 30 millones de dólares en todo el mundo.

Para sumar una ventaja como una de las películas más taquilleras de la historia, el filme de James Cameron ingresó diez millones de dólares en EE.UU., donde fue la tercera opción más vista por el público, y en el resto del mundo sumó otros 20,5 millones.

Con una recaudación acumulada de más 2.850 millones de dólares, Avatar ha demostrado un éxito la estrategia marcada por Disney, al llevar la cinta de nuevo a los cines para preparar el estreno de su secuela "Avatar: The Way of Water".

¿Era la segunda o la primera?

Para ir calentando motores, Disney y 20th Century Fox decidieron reestrenar la cinta original a 13 años desde que Avatar se estrenó por primera vez.

Pero, pero, pero... el relanzamiento de la película generó una 'leve' confusión en el público, pues algunos espectadores pensaron que se trataba de la segunda parte.

Algunos fans, exhibieron en redes sociales que se habrían confundido y compraron entradas para estas proyecciones.

La secuela llamada The Way of Water, está prevista para estrenarse el 16 de diciembre.

La película más taquillera de la historia

La superproducción de 2009 volvió a estrenarse en China el año pasado, tras la relajación de las medidas de confinamiento por el coronavirus.

En su reestreno en el país asiático, recaudó más de cinco millones de dólares en su primer sábado en cartelera, para recuperar el título que le arrebató 'Avenger: Endgame' como la película más taquillera de la historia.

aemz