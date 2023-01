VIDEO: ¡NO ME QUIERO BAÑAR! ABUELITA DICE QUE SOLO LO HARÁ, SI YAHIR SE LO PIDE

A través de TikTok se dio a conocer un video donde se ve cómo una joven graba a su abuelita haciendo berrinche por negarse a bañarse hasta que recibiera un mensaje de Yahir.

La abuelita se ve muy tranquila mientras le advertía al resto de su familia sobre su decisión de no bañarse mientras tomaba una taza de café.

"Entonces le tiene que pedir él que se bañe porque si no, no se va a bañar", se escucha la voz de una joven en el video. A lo que la mujer de edad le responde: "Sí porque si no, no".

La historia llegó hasta los oídos de Yahir, exintegrante de La Academia, por lo que cumplió su deseo de enviarle un mensaje para que se metiera a bañar.

"Doña Lidia, cómo está. Le mando un beso y un abrazote grande, espero que esté muy bien y pronto le voy a caer ahí de sorpresa. Así que, si quiere darse un baño, ponerse guapa, bien bañadita, bien perfumadita, pues mejor para abrazarla y besuquearla y que comamos algo rico ahí en su casa", expresó Yahir.

El cantante cumplió con lo prometido: mandarle el mensaje que tanto deseaba, lo que no se sabe es si la abuelita por fin se metió a bañar.

Algunas de las reacciones que generó el video de la abuelita que no se quería meter a bañar fueron: "Por favor @_carlosrivera dime que me bañeeeee!!!!", "Por eso a casi 21 años sigo amando a Yahir, ¿cuál fue la reacción de la abuelita?", "Yo con mis nietos: no me baño si Carlos Rivera no me dice que me bañe", "@yahirmusicoficial siempre tan lindo", "Mi amor que lindo Yahir", "Que hombre tan lindo. Incluso lo hace como sugerencia y no pedido, es un amor", "No me voy a bañar hasta que @Luis Miguel me lo pida!".

