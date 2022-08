Han pasado 20 años desde que una banda neoyorquina Interpol, publicó su primer álbum bajo el nombre de Turn on the Bright Lights, disco con en el que se convirtieron en la mayor influencia de otras bandas de su generación como The Killers.

En marco de su aniversario, te contamos 20 datos que no sabías sobre la era 'Turn on the Bright Lights'.

La disquera despreció los primeros demos

Daniel Kessler, el guitarrista y líder de la banda, había enviado demos a todas las productoras posibles y todas los rechazaron, incluyendo su futura disquera Matador Records. El guitarrista reveló en el libro Meet Me in the Bathroom de Lizzy Goodman. Pero Daniel no se dio por vencido, pues 18 meses siguió teniendo contacto con Matador.

Esa persistencia dio frutos pues logró llamar la atención de Matador cuando grabaron su conocida Peel Sessions en el Inglaterra y consiguieron la anhelada firma. Estos demos vienen incluidos en la edición especial del décimo aniversario.

David Bowie era fan de Interpol

En un show de Hammerstein Ballroom en 2005, Interpol tuvo la visita inesperada de Bowie afuera de su camerino antes del concierto. El cantante Paul Banks, recuerda la ocasión, o al menos lo que él recuerda:

"Tenemos un ritual bastante estricto de nadie en el camerino durante media hora antes del espectáculo, y eso fue algo que entendió nuestro tour manager. . Entonces, para mi sorpresa, como diez minutos antes de la hora del espectáculo, alguien llama a la puerta y solo veo a mi tour manager", mencionando la llegada del músico al camerino, "él acaba de dejar sin palabras a mi tour manager. Intentaba ser nuestro portero-guardaespaldas, pero retrocedió lentamente y entró Bowie".

"Nos hicimos fotos con él, y realmente emocionó a la banda antes de que subiéramos al escenario porque, para todos nosotros, él era la mayor influencia posible. Una auténtica puta leyenda. Así que fue realmente una gran sacudida de electricidad"

En aquella ocasión, el mismísimo David Bowie se declaró fan de la banda neoyorkina: la leyenda comienza a forjarse.

Incluso, a pesar de que después grabarán otros cuatro álbumes, Turn On The Bright Lights ha asegurado su lugar como uno de los mejores discos de la década.

Paul Banks renunció a la banda

El ahora conocido cantante de Interpol, decidió dejar la banda pues sentía que no aportaba mucho, pero Kessler con la visión que le caracteriza le propuso ser el vocalista.

Cabe mencionar que el primer cantante fue el guitarrista, Daniel quien en la sesión del disco debut cantó en algunas rolas, siendo "PDA" la más conocida, incluso hay una versión demo de "Song Seven" donde se escucha su voz.

'The New' fue escrita para el crush de Paul Banks

Banks cuenta en Meet Me in the Bathroom que en ese entonces le enseñó emocionado la canción en cassete a una chica con la que estaba saliendo, al escucharla ella expresó que no había entendido la rola. Un duro golpe al corazón de Paul. Sin embargo, el productor Peter Katis, quien al principio no le dio mucha importancia al grupo, simpatizó con la banda al escuchar una de las versiones finales del tema, lo que lo conmovió hasta las lágrimas.

Es considerado uno de los mejores discos de los 2000

Favorito de muchos melomanos del género indie y alternativo, pero también considerado por el portal Pitchfork como uno de los 20 de los mejores discos de los dos mil, mientras que Rolling Stone en el lugar 59 del mismo conteo. Por su parte, The Guardian lo colocó en el puesto 50 de los mejores álbumes del Siglo XXI, y NME lo puso en el lugar 8 de la década y el 130 de los 500 mejores discos de todos los tiempos.

aemz