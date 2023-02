Interpol, una de esas agrupaciones que ama México, presentará su más reciente trabajo "The Other Side Of Make Believe", con 4 escalas en nuestro país este 2023.

La banda neoyorquina, además, ofrecerá sus clásicos "Obstacle 1", "Evil", "C´Mere", "Slow hands", "Rest my chemistry", y más.

Además de Monterrey también tendrá actuaciones en Corona Capital Guadalajara, Tecate Supremo y The Word Is a Vampire.

Si quieres saber todo sobre sus presentaciones, estás en buen lugar porque te daremos todos los detalles por si quieres verlos.

Los conciertos de Interpol en México 2023

The Word Is a Vampire

Cuándo: 4 de marzo | Dónde: Foro Sol

The World Is a Vampire es un producto de la imaginación de Billy Corgan. Se trata de una nueva propuesta que combina lo mejor del rock alternativo, post-punk, hard rock y gothic rock, con una de las tradiciones más mexicanas como lo es la lucha libre entre la National Wrestling Alliance (NWA) y la Lucha Libre AAA.

Para esta primera edición, las bandas que participarán son:

THE SMASHING PUMPKINS.

INTERPOL .

. TURNSTILE.

PETER HOOK & THE LIGHT.

DEAFHEAVEN.

THE WARNING.

EKKSTACY.

CHELSEA WOLF.

MARGARITAS PODRIDAS IN THE VALLEY BELOW.

EL SHIROTA.

ACID WAVES.

Boletos: General: 41,228 | VIP: 42,256 pesos.

Monterrey

Cuándo: 18 de mayo| Dónde: Pabellón M

El grupo conformado por el guitarrista Paul Banks y los músicos Sam Fogarino y Daniel Kessler, se reunirá con su público de la Sultana del Norte y cantará junto a ellos sus más grande éxitos.

Boletos: $400,00 – $1,880,00 pesos.

Tecate Supremo

Cuándo: 20 de mayo | Dónde: Parque Chamizal

Tecate Supremo, conocido también como el "Festival Indomable" regresará a Ciudad Juárez con un elenco internacional de lujo. Interpol y Santa Fe Klan se presentarán en el Festival Tecate Supremo 2023.

Boletos: Fase 1 - General: $925 | Fase 2 - General +: $1,295 | Fase 3 - VIP: $1,975

Corona Capital Guadalajara

Cuándo: 21 de mayo | Dónde: Valle VFG

Interpol se presentará el segundo día de actividades del festival, compartiendo escenarios con agrupaciones como Pixies, Foals, IDLES, Regina Spektor, Puso Riot y más. En total, más de 33 bandas y artistas internacionales conforman este cuarto capítulo del CC.

Boletos:

Abono general. Fase 1: $1 980. Fase 2: $2 220. Fase 3: $2 530. Fase 4: $2 890. ...

Comfort Pass. Fase 1: $2 480. Fase 2: $2 720. Fase 3: $3 030. ...

Citibanamex Plus. Fase 1: $3 960. Fase 2: $4 440. Fase 3: $5 060.

aemz