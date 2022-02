TikTok: Supuesto "Viajero del tiempo" advirtió invasión rusa a Ucrania

Hace dos días inició un conflicto entre Rusia y Ucrania que podría convertirse en la tercera guerra mundial provocando temor en todas partes del mundo, es por eso que en plataformas como TikTok comenzaron a circular videos de supuestos viajeros del tiempo que auguraban este hecho.

NOSTRADAMUS Y BABA VANGA: LAS PROFECÍAS SOBRE LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Este acontecimiento histórico puso a temblar a la población mundial, pues atraviesa una pandemia que se ha extendido por más de dos años y parece que aún no cesa, en redes sociales ha aparecido material de todo tipo con las posibles acciones catastróficas futuras que le esperan a la humanidad.

Viajero del tiempo advierte de más catástrofes para este 2022

La cuenta @pasttimetravel lanzó un par de contenidos, breves, donde advierte de más situaciones que se presentarán. Cabe destacar que en la descripción señala que es un viajero del tiempo: "I am from 2102, I created the first ever 'time machine', only to the past" (Soy de 2102, creé la primera "máquina del tiempo", solo que en el pasado).

"El conflicto entre Rusia y Ucrania acaba convirtiéndose en una guerra. Esto protagoniza la Tercera Guerra Mundial debido a que cada lado tiene muchos aliados. Esta guerra será la última guerra entre humanos contra humanos, y seguirá siendo no nuclear".

Pero este no es el único video ya que minutos después fue compartido otro en donde se asegura que las cosas no se ponen mejor, pues de acuerdo con lo que "vivió" se esperan otros dos eventos, de corte natural, que castigarán a dos países en específico.

"Recuerda estos 3 eventos que vendrán en 2022 para demostrar que soy un viajero en el tiempo:

1.- Rusia decide invadir Ucrania y se apodera del país.

2.- Una gran inundación cubre muchas de las islas de Filipinas.

3.- Hay un huracán que arrasa con todo a su paso que azota a los Estados Unidos."

Cabe señalar que este tipo de publicaciones se han popularizado quizá, por el bombardeo de imágenes, películas, libros y series que las plataformas presentan en sus catálogos. Sin embargo, nadie espera que alguna de estas cosas ocurra en realidad.

