Nuevo "Rey del mame": hacen piñata de Alfredo Adame karateca tras su pleito

Alfredo Adame se vuelve a coronar como "Rey del mame" tras protagonizar una pelea callejera, el polémico actor se agarró a golpes con una pareja tras tener un conflicto de tránsito.

Las redes sociales se inundaron de videos donde se ve claramente a Adame discutiendo con una pareja por haber chocado su carro, de un momento a otro el hombre comienza a retar al actor y después de perseguirse por la calle se fueron a los golpes, a tal punto que el famoso terminó en el suelo.

FILTRAN NUEVOS VIDEOS DE ALFREDO ADAME PORTANDO UNA PISTOLA DURANTE PELEA

Este escándalo puso a Alfredo Adame de nuevo en el huracán de la polémica, internautas reaccionaron con una ola de memes y críticas en su contra; el tema llegó a ser tan viral que la famosa "Piñatería Ramírez" le dedicó una nueva obra de cartonería al actor.

A través de Facebook se dio a conocer la "Piñata del karateca Adame", la cual tiene la representación física del actor vestido con un traje de karate con el logo del partido RSP, del cual fue candidato a diputado federal por Tlalpan.

¡Ustedes son sensacionales, él es un ridículo! Ojalá no quiera comisión el tipo por su piñata.","Los mejores", "A Perú llegó el chisme cuenten lo que pasó? mi tía está que me pregunta Cuánta rapidez!!! Tardan más en romperle la piñata al ex candidato que el tío en tener la piñata lista ... ???? O la tenía lista desde hace años sabiendo que un día la iba a vender???", comentaron en dicha publicación los internautas.

Alfredo Adame se ha caracterizado en el mundo de la farándula por ser una persona conflictiva, ha tenido pleitos con Laura Bozzo, Andrea Legarreta y hasta con sus hijos, sin dejar de lado su eterna rivalidad con el caza fantasmas Carlos Trejo.

Foto de FB: Piñatería Ramírez

(Aline Núñez)