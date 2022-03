"Felices para siempre": Pareja celebra su boda con temática de "Shrek"

Una pareja cumplió su sueño y en un día tan especial celebró su boda con la divertida temática de la película de "Shrek".

Captura de pantalla TikTok @rocio_hr23

A través de TikTok se difundió un video en el que se muestra que los novios se pusieron muy creativos y se caracterizaron de "Shrek" y "Fiona" para dar el sí acepto y vivir felices para siempre.

Captura de pantalla TikTok @rocio_hr23

Los invitados no se quedaron atrás y también se disfrazaron de algunos personajes de la saga de "Shrek", como "Lord Farquaad", "El Mago Merlín" o "La Dragona" y "El Hada Madrina".

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: "La boda perfecta no exi....", "Razones para no irte a vivir a Suiza", "¡Se rifaron los novios!", "si mi boda no es de Shrek no quiero nada", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

(Ann Ventura)