"El Estafador de Tinder" mexicano; mujer cuenta terrible experiencia con su cita

El nuevo fenómeno en Netflix es la película documental "El Estafador de Tinder", la historia inspirada en la vida de Simon Leviev, un hombre que se hacía pasar por millonario para enamorar mujeres a través de la app de citas para después hacer que le prestaran exorbitantes sumas de dinero a base de engaños y después desaparecer de sus vidas.

La historia que pareciera sacada de una película de Hollywood pasó en la vida real, pero el caso de Simon Leviev no es la única en las apps de citas, un hilo en Twitter reveló que también hay un "El Estafador de Tinder" mexicano, así lo contó la usuaria Sofía Abraham en la red social al contar la terrible experiencia que tuvo con una de sus citas.

EL ESTAFADOR DE TINDER MEXICANO

La mujer contó que conoció en Tinder a un hombre llamado Guillermo Ortega a principios de la pandemia de covid-19, es decir en 2020. Aunque su comunicación era únicamente de forma virtual pues la situación les impedia verse, Sofía Abraham contó que su "match" le confesó que padecía de depresión y ansiedad

De ahí dieron otro paso para conocerse, hablar por teléfono. En una ocasión, según cuenta, el hombre le habló para confesarle que estaba muy mal a tal grado de suicidarse. Alerta que sólo quedó en eso, pues siguió con su vida.

En medio de tantas interrogantes, Sofía cuenta que decidió conocerlo en persona. Gracias a las pláticas que habían tenido con él, logró encontrar la casa en la que supuestamente vivía. Ella le comunicó al hombre que estaba a punto de darle una sorpresa. Sin embargo, recibió una llamada de una mujer que aseguró que en realidad no había un hombre, pues presuntamente ella le ponía un efecto a las llamadas para distorsionar la voz.

Quedé fría. Me dice entre lágrimas que su nombre es Mariana, que nunca quiso lastimarme, que todo lo que decía era real y que me amaba. Yo tenía demasiadas dudas, mucho por decir, y necesitaba verla a la cara para comprobar que todo era real. Estaba en shock, compartió Sofía en un hilo de Twitter.

DEL "AMOR" AL TERROR; SIMON LEVIEV, LA HISTORIA DE "EL ESTAFADOR TINDER"

Finalmente, Sofía recomendó a las personas que se cercioren bien de quién es la persona que están conociendo; pidió hacerle caso al instinto:



Mi moraleja: si algo no se siente bien, o no cuadra, escucha a tu intuición. Pide fotos, redes, no te confíes y siempre pon un plan de verse pronto, explicó.



(Aline Núñez)