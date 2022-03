Fetiches sexuales: ¿cuál es su significado y cómo saber si eres fetichista?

Todos en alguna ocasión hemos escuchado sobre los fetiches e incluso sobre alguno muy extraño, pero tú eres fetichista, a continuación, te explicamos.

Primero debes saber exactamente a qué se refiere la sociedad cuando habla de fetichismo. Esta una parafilia y consiste en la excitación erótica o el logro del orgasmo a través de un fetiche, como puede ser una prenda de vestir concreta, una parte del cuerpo en particular o una acción.

El fetichismo sexual se considera una práctica inofensiva, salvo en el caso de que provoque un malestar clínicamente significativo o problemas a la persona que lo padece o a terceros, caso en el cual puede llegar a considerarse trastorno patológico.

Grados de fetiches

Estos pueden subir de grado, ya que al inició puede ser inocente pero más adelante puede adquirir una connotación erótica

La psicóloga y sexóloga Arola Poch, realizó un estudio en el cual concluye que el 50% de los encuestados consideraron que su fetichismo "existía desde siempre" y un 28,5% "desde un hecho concreto de su niñez o juventud", mientras que un 19,7% consideraba haberlo desarrollado en la edad adulta.

La psicóloga detalló que no está claro de dónde vienen los fetiches ya que son pocos los estudios basados en la evidencia científica que aclaren el origen de las eróticas alternativas, con lo que no existen datos concluyentes.

De hecho, la mayoría de estudios se han desarrollado para conocer o identificar algún trastorno, algo que evidentemente contribuye al estigma social.

"Creo que cuando asumamos de verdad la diversidad de la erótica dejarán de preocuparnos tanto los orígenes", asevera Poch.

Ante la duda siempre latente de si debe ser tomado en serio o como un juego sexual, la sexóloga distingue entre fantasía y deseo sexual.

Las fantasías y el deseo sexual

Las fantasías son situaciones prácticas que nos excitan en nuestra mente pero que no queremos realizar. Nos sirven para estimularnos eróticamente o excitarnos en una situación concreta, pero no deseamos llevarlas a cabo. No entrañan ningún tipo de peligro ni son preocupantes.

El deseo sexual se diferencia de la fantasía en que sí quiere ser ejecutada. Y en el momento en que la parafilia se convierte en una obsesión hay que analizar las razones y las consecuencias.

Puede que la obsesión radique en que es algo reprimido que necesita ser observado: en cada caso habrá que explorar qué relación existe con el fetichismo y reeducar si es necesario.

También hay que ver cómo se consigue la excitación erótica y las posibilidades de poner en práctica el fetichismo concreto. Por otro lado, es importante socializar para compartir gustos.

Es habitual tener más de un fetiche y practicar alguna otra erótica alternativa, aunque no puede darse por supuesto, matiza la sexóloga. Cada persona es única en su manera de vivir y disfrutar de su sexualidad.

Arola Poch, además de psicóloga y sexóloga, es especialista en divulgación y educación sexual. Ha publicado dos libros, 'Las cosas claras. Conócete, cuídate, exprésate y disfruta' (Plataforma editorial, 2019) y 'Lo normal es ser raro. Un paseo por el fetichismo, el BDSM y otras eróticas alternativas'.

¿Cómo saber si un fetiche es un problema?

De acuerdo con los psicólogos, un fetiche solo es problemático cuando la práctica se vuelve obsesiva y el placer sexual no se puede alcanzar si no participan los objetos o actividades que generan placer. Es decir, lo ideal es que el fetiche ayude a intensificar el gusto, pero que no sea indispensable.

Por otro lado, un fetiche también es problemático cuando se vuelve angustiante. La angustia, en psicología, se caracteriza por aparecer como reacción ante los síntomas de la ansiedad, el miedo o un peligro desconocido. Es un estado emocional intenso interpretado como muy desagradable e insoportable. Así que una persona con un fetiche que raya en lo angustiante lo sabrá, pues esta preferencia le causará mucha angustia. En esos casos será necesario que la persona tome terapia e intente algunas técnicas para superar la obsesión, pero esto no tiene nada de malo ya que muchas personas requieren apoyo psicológico (especialmente después de la pandemia).

Sin embargo, es importante normalizar las preferencias y gustos en cuanto al placer sexual, siempre y cuando cumplan con las normas básicas de no lastimar a nadie, no generar dolor y practicarse con consentimiento y respeto.

(Azucena Uribe)