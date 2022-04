Secretos de las estrellas para lucir siempre bronceadas

Si tu crees que las celebridades dedican mucho de su valioso tiempo a tirarse al sol --o a una cama de bronceado--, para lucir la piel luminosa que suelen lucir en alfombras rojas y otros eventos ¡te equivocas! Aunque no faltará alguna que lo haga, hoy en día sabemos ya que el sol --y sus rayos ultravioleta--, son el mayor enemigo de la piel, promoviendo la aparición de manchas y arrugas tempranas ¿conoces a alguna famosa que quiera verse arrugada y con la cara manchada? ¡Nosotros tampoco!

Entonces, ¿cómo le hacen para lucir siempre como si acabaran de llegar de pasar dos semanas en Los Cabos? Muy sencillo, ¡usan autobronceador en spray! una forma muy sencilla de lucir un color de piel espectacular sin dañarla, incluso algunos de ellos contienen ingredientes humectantes benéficos para la piel y protector solar.

Los sprays de bronceado artificial están tan avanzados hoy en día, que la única diferencia entre el color que obtienes con el sol y el que obtienes con ellos es que con los segundos no se notarán las marcas del traje de baño, además, hoy puedes elegir entre una gran variedad de opciones de color más o menos intenso y de distintos tonos, de manera que puedes incluso seleccionar el que se verá mejor con tu color de ojos, pelo y piel.

Es más, con algunos trucos al usarlos, puedes crear la ilusión óptica de que tus abdominales se vean marcados o que tu escote luzca más exuberante de lo que está en realidad, basta con que te asomes por YouTube.

KIM KARDASHIAN, ST. TROPEZ

Puede ser que no seas fan de Kim, pero ¿quién podría decir que su bronceado no es fabuloso? En lo que se refiere a su color artificial, Kim ha compartido algunos secretos que podemos poner en práctica. Por ejemplo, ha dicho que cuando usa el autobronceador, lo aplica también en el partido del pelo, para dar un aspecto más natural.

Otro secreto que la estrella de realities usa, es que, si quiere un bronceado más intenso, se aplica una primera capa ligera de spray bronceador y al día siguiente una segunda, para lucir un tono más oscuro, pero natural. De acuerdo con el sitio Artesian Tan, a ella le gusta la marca St. Tropez.

St Tropez Self Tan Bronzing Spray

Dónde: Sephora

Precio: $770.00 pesos

KYLIE JENNER, CLARINS

Otro buen truco para lograr que el bronceado artificial se vea natural, proviene de otro miembro del clan Kardashian: Kylie Jenner. Cuando se usa el bronceado de spray, lo primero que pierde color es el rostro, ya que removemos el maquillaje y continuamente lo estamos lavando.

Lo que hace Kylie para evitar esto, es aplicar autobronceador de rostro por las noches, después de la limpieza, te vas a dormir y ¡amaneces bronceada!

Estas gotitas de Clarins son ideales para este efecto, pues se mezclan con tu crema de noche para una aplicación uniforme y el efecto es muy natural.

Clarins Radiance-Plus Golden Glow Booster Face

Dónde: caretobeauty.com

Precio: $803.00 pesos

JESSICA ALBA, INFINITY SUN GLOW ON THE GO

Como sabemos, Jessica Alba tiene una exitosa línea cosmética de "clean beauty", así que pone especial atención a los ingredientes de los productos que usa. Ella recomienda el spray de Infinity Sun Glow on the Go porque asegura que no solo da espectaculares resultados sino porque además revitaliza la piel y está hecho con ingredientes naturales y amigables con el medio ambiente. Sus aceites esenciales y antioxidantes hacen lucir a la piel radiante y luminosa.

Infinity Sun Glow on the Go

Dónde: shop.infinitysun.com

Precio: $40.00 dólares, más envío a México