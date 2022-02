Scarlett Johansson lanza línea de cuidado de la piel (y las redes se la acaban)

Todo parece indicar que lanzar una línea de cuidado de la piel es un negociazo. O por lo menos, eso parece, al juzgar por la cantidad de celebridades que así lo han hecho, muchas de ellas con gran éxito. Tenemos por ejemplo a Kylie Skin, de Kylie Jenner, derivada de su exitosa línea de maquillaje; Fenty Skin, de Rihanna, que también surgió de su exitosisíma línea de maquillaje, y más recientemente, JLo Beauty, lanzada por la diva del Bronx y muchas, muchas más. Después de todo, tiene mucho sentido, pues ¿quién puede saber más del cuidado de la piel que alguien que vive de su imagen y bajo los reflectores? ¡Nadie mejor que ellas!

EL TURNO DE SCARLETT

En junio del año pasado, la dos veces nominada al Óscar, Scarlett Johansson, anunció que se uniría a las filas de famosas que han entrado al mercado de la belleza con su propia línea de cuidado de la piel, y hace apenas unos días, la actriz de 37 años y madre de dos pequeños, abrió una cuenta de Instagram y lanzó el sitio web de The Outset, como la ha bautizado.

"He sido el rostro de muchas marcas de belleza a lo largo de los años y todas han sido muy buenas experiencias", dijo Johansson a "Vogue" en su reciente edición de marzo, haciendo referencia a sus campañas con L'Oreal, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y otras firmas, "pero ¿cómo decirlo? En esas campañas me sentía como un personaje; a medida que fui evolucionando, quise crear una marca que me representara verdaderamente". Con el hashtag #TheStartOfYou (El inicio de ti) y el estilismo de las fotos, puede inferirse que la marca está basada en plantas y otros ingredientes amables con el medio ambiente.

De acuerdo con la cuenta de Instagram, el lanzamiento oficial está programado para el 1 de marzo, con Scarlett fungiendo como directora general, mientras que Kate Foster --fundadora y (¿ex?)CEO de SwearBy, un sitio web de recomendaciones de productos de persona a persona-- tendrá la función de directora ejecutiva o CEO.

¿UNA MÁS?

Cuando Scarlett Johansson anunció que lanzaría su propia compañía, también dijo que dejaría todas las campañas de otras marcas en las que estaba participando. La firma, que consta inicialmente de seis distintos productos, no es muy distinta de la de otras celebridades como Jessica Alba o Gwyneth Paltrow en cuanto a que enfatizan el uso de ingredientes limpios y promueven la simplicidad, accesibilidad e inclusión, pero esto no ha detenido a Johansson, y tal vez no esté equivocada, considerando las impresionantes ganancias que Rihanna, por ejemplo, ha tenido con su propia marca.

Otros famosos que han incursionado en este tipo de negocio --y eso solo recientemente-- son Harry Styles, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Machine Gun Kelly, Ellen DeGeneres, Hailey Bieber, Jennifer Aniston, Billie Eilish, Addison Rae y Priyanka Chopra Jonas.

LAS CRÍTICAS

Por esta razón, muchos fans, sobre todo en Twitter --aunque también ha ocurrido en otras redes sociales--, reaccionaron al anuncio de la nueva línea diciendo que están exhaustos de las líneas de cuidado de la piel creadas por celebridades. "¿No hay otra cosa que las celebridades puedan lanzar? El cuidado de la piel está sobresaturado" posteó Angie Naschioki, en Twitter. Chakra Khan, por su parte, tuiteó "Quiero que ya no haya líneas de cuidado de belleza lanzadas por celebridades, es como los perfumes, pero peor", haciendo referencia a la oleada de perfumes de famosos que nos inundaron en los 90.

Otras personas alegan que es rídiculo que promuevan sus líneas cuando ellos probablemente adquirieron sus rostros lozanos gracias a tratamientos y productos dermatológicos carísimos a los que no todo el mundo puede acceder, o a la intervención de cirujanos plásticos. Otros más acusan a estos famosos de colgarse de la idea original de Rihanna, quien sí cambió la cara de la industria al lanzar su línea con una base de maquillaje en más de 50 distintos tonos.

La pregunta entonces es ¿llegó Scarlett tarde al mercado de la belleza o bastará su brillo de estrella de muchos megawatts para hacer de su línea un éxito de ventas? ¡Solo el tiempo lo dirá!