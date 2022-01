¿Qué es el slugging, la tendencia cosmética de moda?

Todo lo que hacen las coreanas en materia de belleza se convierte en tendencia. Su más reciente aportación al mundo es otro de sus secretos de beauty. Se trata de una técnica de máxima humectación del rostro para que nunca pierda su firmeza y brillo.

Para lograrlo, estas chicas recurren a la vaselina, la que untan por el rostro y cuello en las noches, antes de acostarse y después de su rutina de belleza. Con esto buscan tener una piel siempre hidratada.

Foto Pexels

Este procedimiento no es nuevo. Seguro has escuchado que tus abuelas o tus tías mayores la aplicaban hace décadas. Y ahora regresa gracias a todas las chicas de Corea, especialmente las usuarias de TikTok, que se han dedicado a recomendar esta práctica a la que han bautizado con el nombre de slugging con el fin de lucir un rostro terso y bien humectado todas las mañanas.

Este calificativo hace referencia a la consistencia que dejan los moluscos a su paso, una capa babosa que se asemeja a la que queda sobre la cara una vez aplicada la vaselina.

Son muy conocidas las bondades de la vaselina como un recurso cosmético. En todas las casas mexicanas existe un frasco, ya sea en el baño, en la mesita junto a la cama o sobre el tocador. Entre sus principales cualidades está que es un gran reparador de la piel, en especial para quienes sufren de resequedad, y no necesariamente del rostro, porque es usado, por ejemplo, para hidratar los codos o los pies cuando se cuartean y agrietan por la falta de humedad, o para los labios cuando es temporada invernal y se secan por el frío o el viento.

Aplicado de manera uniforme por todo el rostro es un gran remedio para combatir la deshidratación de la piel, con su aplicación se busca mantener y preservar la humedad natural y evitar o retrasar la aparición de líneas de expresión.

La razón por la cual esta técnica se está convirtiendo en un éxito es por las propiedades de la vaselina, que, gracias a sus componentes, consistencia y propiedades oclusivas, evita que la humedad en la piel se escape, es decir, crea una barrera que impide que se evapore, logrando que permanezca en la piel. Ojo, la vaselina no va a humectarte por sí misma ni producirá humectación, simplemente la que tú produces naturalmente, no se perderá.

Foto Pixabay

Desde que se retomó a la vaselina como recurso cosmético, muchos especialistas han salido a alertar sobre su uso, alegando que es un derivado del petróleo. Aunque se sabe que ya son productos refinados, muchos aseguran que no son recomendables para su uso diario.

Aunque esta técnica va al alza, no es recomendable para todos los rostros, en especial, a los que sufren de cutis graso, pues aplicar la vaselina lo único que generará es que se bloqueen los poros y propicie la aparición de acné, no porque la vaselina lo produzca, sino que al tratarse de una barrera artificial no permitirá el flujo y la transpiración normal de la piel.