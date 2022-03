Productos de belleza de chicas que todo hombre puede (debe) usar

Todos, hombres, mujeres y personas de género no binario, tenemos pelo, piel, labios, dientes...¿de verdad se necesita un humectante distinto para cada género? ¿qué puede diferenciar a un bálsamo de labios 'para ellos' o 'para ellas', además del aroma o sabor y el empaque?

Muchas veces, lo único que separa al mismo producto dirigido a una mujer o a un hombre es la forma de anunciarlo. En este momento, todos sabemos que el concepto de lo que es 'masculino' está cambiando rápidamente, el que un chico entre a Sephora a comprar una crema de contorno de ojos ya no sorprende a nadie (o no debería) y el cuidado de la piel para hombre ya ha evolucionado más allá de los productos todo-en-uno.

Sin embargo, todos sabemos que hay un sinfín de productos de belleza dirigidos a mujeres y por esta razón, se hacen cada vez más específicos y/o de nicho para ganarse un lugar en un mercado súper competido, cosa que aún no ocurre con los dirigidos a los hombres, lo cual no significa que no puedan beneficiarse de sus bondades.

Aquí, algunos productos 'femeninos' que los hombres han descubierto, o deberían descubrir:

(FOTOS TOMADA DE L'OCCITANE)

1) Bálsamo de labios

No, no es el típico Chapstick o Labello que traes en el bolsillo, los ingredientes en un bálsamo, tales como aceites esenciales, cera de abejas y lanolina penetran mejor en los labios y su efecto es más duradero que el de un simple Chapstick. Aunque técnicamente los Chapstick o Labello son bálsamos de labios los que ofrecen ingredientes más suavizantes duran más y son mucho más efectivos.

(FOTO TOMADA DE WALMART)

2) Shampoo y acondicionador

La mayoría de los hombres usa un shampoo genérico, generalmente alguno que le gusta el aroma o que le sale barato, y cuando finalmente prueban el de su hermana, novia o cualquier otra mujer en su vida --normalmente porque el suyo se acabó-- se dan cuenta de la diferencia. Otro día, dado que el shampoo funcionó tan bien, deciden probar con el acondicionador, y entonces su vida --y su pelo--cambian drásticamente.

Un buen shampoo y acondicionador hacen toda la diferencia en la textura, aroma y manejabilidad del pelo, y si además es el ideal para tu tipo de cabello: graso, normal o reseco, notarás enseguida una mejoría muy importante, además de que ¡olerá increíble!

(FOTO TOMADA DE FARMACIA SAN PABLO)

3) Sérum

¿Sabes lo que es eso? Es un cosmético para la piel que va después de lavarse la cara (con un limpiador especial o jabón neutro) y que generalmente tiene una textura líquida --y un poquito pegajosa-- o tipo gel, un poquito más líquida que la crema. Los sérum o sueros ofrecen ingredientes más concentrados y debes hacer un poco de investigación, eso sí, acerca de cuáles son los mejores ingredientes para los problemas específicos de tu piel como manchas, arrugas, arrugas profundas, etcétera. Así sabrás si buscar un sérum con ácido hialurónico, vitamina C, colágeno u otros activos. Después de un par de meses de usarlo, seguro notarás la diferencia.

(FOTO TOMADA DE AMAZON)

4) Toallitas limpiadoras

Si pensabas que lavarte la cara consistía en tallarte fuerte con el jabón y secarte igual de fuerte con la toalla, piensa de nuevo, tu piel requiere de cariño y cuidado y la mejor forma de hacerlo es con las toallitas limpiadoras. Úsalas en la noche y en las mañanas al salir de la regadera para cerrar los poros y eliminar impurezas.

(FOTO TOMADA DE WALMART)

5) Almohadillas para evitar vellos enterrados

Este producto se utiliza para evitar el crecimiento de vellitos enterrados con la depilación en el área del bikini. De tal forma que, si es lo suficientemente delicado para usarse en las zonas íntimas de una chica, seguro será efectivo con los vellitos encarnados que les salen a los hombres en la barba y cuello, que son muy molestos y que frecuentemente provocan brotes de acné.