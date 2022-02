Prepara tu piel para un encuentro apasionado

Llegó el momento, sabes que esta noche es LA noche, un encuentro apasionado te espera y quieres estar listísima. Además de arreglar la habitación y comprar lencería de infarto, debes tener presente que tu rutina de belleza de esa noche (mañana, tarde, madrugada) debe ser especial y que deberás dedicarle un poco más de tiempo, sobre todo al cuidado de tu piel, para que esté lo más linda, suave e invitadora posible.

Aquí, te compartimos la rutina ideal para prepararte para una noche de amor y que, al sentirte linda y deseable, lo puedas transmitir a tu pareja.

(FOTO TOMADA DE DEPOSITPHOTOS)

Paso 1. Toma un baño

Antes que nada, date un buen baño para que tu piel huela delicioso y te sientas lo más fresca posible. Es una buena idea buscar un gel de baño sutilmente perfumado que tenga el mismo aroma que la loción crema corporal que usarás después; de esta forma serán dos capas aromáticas.

(FOTO TOMADA DE MAXPIXEL.NET)

Paso 2. Exfoliación

Una vez en la regadera, aprovecha para exfoliar tu cuerpo, así tu piel estará mucho más suave. Pon especial atención a las zonas erógenas como muslos, pubis y trasero, y a otras que frecuentemente pasamos por alto, como codos, rodillas y nuca. Recuerda que sus manos y ojos se pasearán por todo tu cuerpo. Además, si vas a depilarte, esto ayudará a que la cera o navaja levanten el vello y no células muertas.

En cuanto al aroma, busca uno neutro --para que no compita con el de tu gel de baño y tu crema-- o, si lo encuentras en el mismo aroma, mejor aún.

(FOTO TOMADA DE STOCKSNAP)

Paso 3. Deshazte del vello corporal no deseado

No te sientas presionada a remover hasta el último vello de tu cuerpo, especialmente en las regiones íntimas, pero es cierto que menos pelo es más estético. Si tu piel es muy sensible, haz tu cita de depilación con cera por lo menos un par de días antes del encuentro. Algo muy importante es no ir directamente de la depilación a la cama, tu piel está sensible, tus poros abiertos, la fricción podría lastimarte y lo peor, podrías pescar una infección. Lo recomendable es un periodo de entre 12 a 24 horas antes de hacer el amor.

Si la cera no es lo tuyo y prefieres rasurarte, hazlo con tiempo y mucho cuidado, para no cortarte. No te olvides de las piernas y axilas, ya sea con cera o navaja.

(FOTO TOMADA DE DEPOSITPHOTOS)

Paso 4. Huméctate

Tu piel debe estar tan suave como esas delicadas prendas que te vas a poner, para lograrlo, aplícate la crema o loción corporal en cuanto te termines de secar para atrapar la humedad en tu piel. Otra buena opción son los aceites corporales ligeros, pues mantienen la piel hidratada y dejan una hermosa pátina. Recuerda buscar el aceite o loción del mismo aroma que tu gel de baño. Tiendas como L'Occitane, Body Shop, Bath and Body Works, Crabtree and Evelyn, Le Labo y otras más, ofrecen una amplia gama de productos con el mismo aroma.

Pon especial cuidado a tus manos, pies y uñas, un manicure y pedicure un par de días antes para evitar zonas rugosas y hacer que tus uñas se vean lindas --pintadas o no-- es un must.

(FOTO TOMADA DE MOMENTABODAS.ES)

Paso 5. Perfúmate

Si ya usaste el gel de baño y la crema, aceite o loción corporal con el mismo aroma, ya no es necesario que te perfumes más. Pero, si por otra parte, prefieres usar tu perfume seductor favorito, aplícalo bajo el pelo, detrás de las orejas, en la parte interna del codo, detrás de las rodillas y en tu ombligo. Los ombligos profundos suelen guardar la humedad del baño y ocasionalmente esto produce un aroma no muy agradable. Límpialo con un Q-tip y un poco de aceite de bebé, después rocía tu perfume ligeramente sobre esta zona.

Y ¡lista! ponte linda y prepárate para disfrutar una noche de amor al máximo, sintiéndote hermosa, suave, fragante y segura.