Movimiento #NoMakeUp, mujeres empoderadas y sin maquillaje

Alicia Keys fue una de las primeras mujeres en levantar la voz. Fue a través de un escrito que publicó el 8 de diciembre de 2017 en el newsletter Lenny Letter, de Lena Dunham y Jennifer Konner, que decidió mostrar su inconformidad sobre las presiones a las que se le han sometido por años a las mujeres, en especial a las jóvenes.

"Antes de comenzar con mi nuevo disco escribí una lista de todas las cosas de las que estaba harta. Una de ellas era cómo a muchísimas mujeres nos lavan el cerebro hasta hacernos creer que tenemos que ser delgadas, sexies, deseables o perfectas", relata la cantante.

La cantante confesó sentirse presionada por la industria en la que se desenvuelve, al ser figura pública y estar bajo los reflectores de la prensa y el público.

"Cada vez que salía de casa, me preocupaba si no me maquillaba: ¿Y si alguien quisiera una foto? ¿Y si lo publica? Estos eran los pensamientos inseguros, superficiales, pero honestos que estaba pensando. Y todo eso, de una forma u otra, se basaba demasiado en lo que otras personas pensaban de mí".

Fue así que decidió actuar al respecto. Un año antes, para la portada y arte de su disco Here, que lanzó en 2016, tomó la iniciativa de dejarse fotografiar sin gota de maquillaje; mostrándose tal cual es y, claro, poniendo el ejemplo, motivada por la fotógrafa Paola Kudacki.

"Estaba en shock. Me puse un poco nerviosa y ligeramente incómoda. Mi cara estaba totalmente desnuda. Tenía una sudadera. Tal y como yo lo veía, me había vestido así para llegar rápido al shooting, pero no era para nada como me imaginaba que quedarían las fotos. Así que le pregunté: ´¿ahora?, ¿ahora mismo? Quiero ser real, pero quizá esto sea demasiado real´". Fue así como Kudacki fotografió a Keys recién salida del gimnasio.

El disco fue un éxito musicalmente hablando, pero también polémico al mostrar a Alicia al natural. A partir de ese momento comenzó a formarse lo que después sería conocido como el #NoMakeup Movement.

Al natural

Este movimiento tiene como objetivo promover la belleza natural de las personas, principalmente entre las jóvenes. La idea es eliminar los juicios y estereotipos que tanto han dañado a la gente, en especial los relacionados a su imagen y aspecto. El respeto, la tolerancia y aceptación de la diversidad son solo alguno de los valores del Movimiento #NoMakeUp, que busca empoderar a las mujeres más allá de si usaron o no las brochas y el maquillaje antes de la salir a la calle.

Desde entonces Alicia Keys se ha mantenido firme ante su decisión. La cantante se ha presentado, incluso a conciertos, alfombras rojas y presentaciones al natural, con la intención de motivar a su público a ser libre, como ella confesó sentirse desde que ya no usa cosméticos.

Aunque sin llegar a ser tan intransigente, Alicia reveló al programa Today que en ocasiones y por simple antojo llega aplicarse delineador y gloss en los labios.

Salma Hayek

La actriz originaria de Veracruz es otra famosa que ha aprovechado las redes sociales para mostrarse sin maquillaje. Aunque siempre la vemos deslumbrante en las alfombras rojas, fuera de las cámaras prefiere la comodidad de andar de cara lavada.

En más de una ocasión se ha mostrado a su público sin gota de maquillaje, orgullosa tanto de su edad como de sus arrugas. Incluso ha colgado imágenes, muchas durante la pandemia, donde muestra las canas que le han salido.

Gwyneth Paltrow

Es otra de las famosas que recibió con buenos ojos el movimiento makeup-free, pues desde hace unos años es promotora de buenos hábitos y esta iniciativa se suma a los valores que ha venido promoviendo a través de su portal y empresa Goop, así como en sus redes sociales.

Incluso para impulsarlo, organizó una cena entre amigas a la que acudieron la artista plástica Alexandra Grant y las actrices Kate Hudson y Demi Moore, entre otras, a las que les solicitó acudir sin gota de maquillaje.

Ellas, desde luego, accedieron gustosas y compartieron la celebración en redes sociales de su encuentro.

Desde entonces ya no es extraño ver el perfil de la actriz y cantante en el que se muestra al natural, ya sea sola o acompañada de su familia o amigos, como se ha dejado ver con Stella McCartney, otra celebridad que ha abrazado dicha iniciativa.

Jennifer López

La Diva del Bronx también ha caído rendida ante el movimiento libre de maquillaje. Aunque ella sí recurre a él en sus apariciones públicas, como conciertos, entrevistas y alfombras rojas, cuando está fuera de los reflectores se muestra al natural a sus seguidores.

En más de una ocasión, JLo ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes donde se le ve sin gota de maquillaje. Incluso en la tina de baño o mientras se ejercita, demostrando que su seguridad es más poderosa que las capas de maquillaje.

Con 52 años, Jennifer López se suma a la lista de celebridades que ha inspirado a su público y otras famosas a dejarse ver sin maquillaje y ser lo más natural posible de vez en cuando.

Hailey Baldwin

Las mujeres jóvenes también han contribuido a la causa. Hailey Baldwin ha sido una de ellas. Al igual que el resto, ha usado sus redes sociales para colgar imágenes, sin filtros ni maquillaje, para promover la naturalidad.

Ya sea en casa o de viaje tomando el sol, la esposa de Justin Bieber sabe que luce más sin maquillaje que con él, por ello, no es extraño verla en la playa descansando luciendo su rostro libre de cualquier cosmético, salvo su protector solar.

Incluso, en temas de maquillaje, a Hailey se le ha reconocido por ser de las famosas que usan pocos cosméticos, cuando llega a recurrir a ellos. Salvo cuando es imagen de alguna campaña o marca. De ahí en fuera siempre usa pocos productos, principalmente en la zona de sus ojos, como máscara de pestaña o delineador.

Cindy Crawford

La modelo, quien saltara a la fama en la década de los 80, sabe que la belleza va más allá de los maquillajes. Con 56 años cumplidos, Cindy ha dejado también atrás las inseguridades y se ha unido al movimiento libre de maquillaje.

Sus redes sociales dan testimonio de ello, pues la top model se ha dejado ver de cara lavada para el deleite de sus seguidores, quienes no dejan de reconocer su belleza natural.

Tomando el sol, descansando, con su familia o haciendo ejercicio, Crawford comparte, como el resto de sus colegas, imágenes de ella sin cosméticos, en especial, los días domingos, que se ha convertido en la fecha favorita de muchas, día en el que guardan el neceser para dejar que la piel descanse de los productos cosméticos.