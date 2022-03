Maquillaje para piel morena, 5 trucos infalibles

La piel morena es del tipo eternamente bronceado que todas quisiéramos tener, además, difumina las imperfecciones, es más luminosa y, por si fuera poco, resiste mucho mejor los rayos del sol, por lo que las arrugas y los signos de envejecimiento tardan más en aparecer.

Si eres de las afortunadas en poseer una piel canela, aprende a sacarle el mejor partido posible con los consejos que aquí te daremos.

1) Es muy importante escoger la base del color correcto

La base de maquillaje tiene que ser del tono exacto de tu piel para que no haya distorsión entre tu cara, el cuello y el resto del cuerpo. Para saber si el color de base que has elegido es el correcto, pruébalo en tu cuello y velo donde haya luz, tiene que fundirse completamente y no notarse.

Actualmente, varias marcas ofrecen una amplia variedad de tonos, prueba con Fenty Beauty, la línea de Rihanna, de venta en Sephora, o con Fit Me Dewy + Smooth, de Maybelline, más accesible y con muchos tonos de dónde escoger.

(FOTO TOMADA DE AMAZON)

Dónde: Amazon

Precio: $100.00 pesos

2) Aléjate de los tonos claros en los ojos

No uses sombras claras ni en la gama de los pasteles. De acuerdo con la firma cosmética Maybelline, si tu maquillaje es de día, lucirán mucho más tus ojos con sombras en tonos bronce, cobre, bugambilia o morado. Para la noche, elige tonos metálicos con mucho brillo, harán un espectacular contraste con tu piel.

La paleta Naked Ultraviolet de Urban Decay tiene los tonos ideales para ti.

(FOTO TOMADA DE URBAN DECAY)

Dónde: Urban Decay

Precio: $1230.00 pesos

3) Subraya la mirada

Para hacer destacar tus ojos apóyate en el delineador, se verán súper sexy. Si tu tono de piel es moreno claro, acompaña tu maquillaje con un delineador café oscuro, si tu piel es de un tono un poco más oscuro, elige delineador negro.

No olvides tus cejas, rellena los huecos con sombras o gel en tonos marrones o grises no muy claros; aunque suene extraño, les dará un efecto más natural y no sobrecargarás el maquillaje. Utiliza un pincel fino para recrear el efecto de los vellitos.

La pomada de cejas de KVD Vegan Beauty, a la venta en Sephora, o mucho más accesible, la de la marca e.l.f, que puedes pedir en IHerb, son excelentes opciones.

(FOTO TOMADA DE SEPHORA)

Dónde: Sephora

Precio: $365.00 pesos

4) El tono ideal de rubor

Para todos los días, inclínate por un coral, que en ti lucirá mucho más natural que los tonos con base rosa. Para eventos u ocasiones que requieran de un maquillaje más dramático, busca un color un poco más oscuro que el de tu piel ¡y mucho mejor si lleva un poco de brillo! Al aplicarlo notarás como tus mejillas destacan con naturalidad.

Los productos con brillo, como los iluminadores, lucen mucho mejor en las pieles morenas que en otras, así que ¡aprovecha y úsalos! Están súper en tendencia, especialmente los que tienen un poco de glitter.

5) Labios sensuales

¡Los tonos tierra serán tu máximo! Te sugerimos tonos rosados terrosos, chocolate o morados oscuros para la noche. En el día, las morenas pueden darse el lujo de usar tonos nude en los labios sin verse apagadas; por el contrario, éstos crean looks sofisticados y glamourosos. Te recomendamos los labiales líquidos que secan en mate. Duran mucho más, aún con el cubrebocas puesto y la textura que imprimen a tus labios es lo último.

Si prefieres el gloss, el cielo es el límite, casi cualquier tono te queda bien y si tienes la fortuna de tener labios más bien gruesos, lucirán súper sensuales.

(FOTO TOMADA DE MAYBELLINE)

Dónde: Walmart

Precio: $179.00 pesos