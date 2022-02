Los manis más coquetos para el Día de San Valentín

El Día de San Valentín es el momento ideal para ser creativa y añadir algo de diversión a tus uñas. Después de todo, es la excusa perfecta para adornarlas con corazones, glitter, y todos los tonos que se te ocurran de rosa y rojo.

Si por otra parte, estas buscando algo inspirado en el Día del Amor, pero menos obvio, no te preocupes, también lo encontramos. Desde lo más romántico, tierno y dulce, hasta lo más edgy, amarás estas ideas para manicures que se seguirán viendo increíbles mucho tiempo después de que te acabes hasta el último chocolate...





CORAZONES PASTEL

Corazones mini y tonos pastel hacen de este manicure una versión súper cute sin resultar demasiado empalagosa. Empieza con blanco o rosa hielo en el meñique y termina con morado o lila intenso en el pulgar, pon el corazoncito donde lo quieras.

OMBRÉ ROSA

Ve desde un rosa muy claro a un rojo/rosa intenso y mejor si este último barniz tiene algo de brillo, así tu pulgar será "el diferente". Estos tonos son todos de Essie, pero seguro los puedes encontrar en tu marca favorita.

CORAZÓN AL CENTRO

Hay algo clásico y chic en la combinación de rojo y rosa; añade un pequeño corazón al centro de cada uña y tendrás un look muy lindo, romántico y cero cursi.

BESOS

Este look se logra con calcomanías para uñas, pero seguro que una buena artista del manicure puede hacer los "besitos" si no los consigues. Búscalos de distintos colores, o que te los hagan así, y pégalos sobre un fondo de color neutro de gelish.

REINA DE CORAZONES

Un diseño para las audaces de corazón, valga la redundancia, negro, brillos, largo con punta cuadrada, y lo más divertido es que este barniz brilla en la oscuridad. También es un mani que aplica aunque no sea 14 de febrero.

NEUTROS

Si ya te cansaste de ver rojo y rosa por todas partes, elige otros tonos pero con el mismo tema romántico pero en una versión más sutil sin dejar de ser romántica. El largo y forma de la uña le dará ese toque muy "extra"

CONFETTI

Un look dulce, divertido y fácil de lograr. Sobre un fondo neutro, salpica puntitos con glitter, nacarados y mate en distintos tonos de rosa y blanco, no importa que se encimen unos sobre otros. Este look queda mejor con uñas cortas, aunque si las quieres largas ¡Igual se ve padre!

ROJO ABSTRACTO

Para un look más cool y moderno, pero igual sexy y divertido, figuras y siluetas inspiradas en el arte abstracto sobre un fondo rojo mate, crean un mani diferente y que seguro llamará muchísimo la atención.

EN LAS NUBES

Súper lindo y ¡sin tema de corazones! Lo puedes usar todo el año, cada vez que te sientas soñadora y con ganas de estar entre nubes. ¡de los favoritos!