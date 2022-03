Los 10 mejores tips de JLo para mantenerte como ella

Jennifer Lopez es, sin duda, un ejemplo de lo que la disciplina, el cuidado de la salud y la perseverancia pueden hacer. A sus 52 años, se ve con 20 menos y no hablemos de su cuerpo de infarto. Nada de esto sería posible sin mucho trabajo, sacrificio y dedicación. En resumen, si uno quiere un físico como el de Jenny from the block, hay que ganárselo.

Por supuesto, está muy complicado llevar un régimen súper estricto como el suyo en la vida cotidiana en la que hay que trabajar, manejar de un lado a otro y no se dispone de recursos para pagar los servicios de un entrenador personal todos los días. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es seguir algunos sencillos tips de la cantante para llevar una vida sana y ayudarnos a conservar el peso ideal.

Aquí, algunos de sus mejores consejos:

1) Los ejercicios para los abdominales son básicos

Esos abs no se hicieron solos, uno de sus entrenadores personales, Dodd Romero, reveló a la revista 'O, the Oprah Magazine' que el régimen de abdominales de Jennifer consiste en 50 abdominales colgada, otros 50 crunches con peso y 50 más con inclinación y peso de 20 kilos. Después, hace un segundo set de 35 de cada uno, seguido de un último set de 21 cada uno. Ufffffffff, ¡recomendamos ir poco a poco hasta llegar a eso!

2) Ponte retos

Cuando J Lo estaba comprometida con Alex Rodríguez, ambos compartieron en el programa "Today" que de cuando en cuando se imponían retos, por ejemplo, pasar 10 días sin carbohidratos y sin azúcar, En el momento de la entrevista acababan de terminarlo y dijo que, aunque había sido difícil, se sentía tan bien que lo haría de nuevo.

Si de cuando en cuando te impones retos de este tipo, por ejemplo, añadir 10 minutos más a tu workout por una semana, o evitar los lácteos por 15 días, te harás un bien casi sin sentir y te irás acostumbrando a hacer más ejercicio y a comer mejor.

3) Evita los alimentos procesados, el azúcar y bebe mucha agua

Jennifer trata de evitar al máximo todos los alimentos procesados --es decir, todo aquello que venga envuelto o en un paquete--, el azúcar y alimentos azucarados y toma muchísima agua a lo largo del día. De acuerdo con Jennifer, son consejos muy efectivos para bajar de peso.

4) Proteína

Dodd Romero dijo a 'O' que JLo consume muchísima proteína, pero de fuentes naturales como claras de huevo, carne blanca de pavo, pechuga de pollo, res alimentada con pasto y salmón o lubina. Sin embargo, también busca formas 'escondidas' de consumirla, como en hot cakes o smoothies hechos con proteína en polvo.

5) No te saltes los workouts

En julio de hace un par de años, Jen compartió una foto de un workout el día de su cumpleaños, y en 2015, dijo a 'US Weekly' que rara vez se saltaba alguna sesión de ejercicio. Para mantenerse motivada, se enfoca en los beneficios del ejercicio: "Algunas veces, cuando llego a casa y no me siento tan bien, me obligo ir al gimnasio, luego regreso a casa, me pongo algo lindo, me maquillo, me peino y me siento fantástica y con mucha energía", dijo a la revista 'Redbook' en una entrevista en 2010.

6) Encuentra la manera sana de disfrutar de tu comfort food

Todos tenemos un platillo que nos recuerda a nuestra abuelita o mamá y que nos hace sentir bien cuando no lo estamos tanto, pero muchas veces estos alimentos pueden ser muy engordadores, como el helado por ejemplo. En esos casos, Jennifer sustituye algunos ingredientes por otros más sanos, por ejemplo " la quinoa sabe parecido al arroz con frijoles negros, un platillo con el que crecí" dijo a 'US Weekly'.

Otro punto importante es tratar de comer sano aunque salgas a un restaurante, "casi todos los restaurantes ofrecen opciones bajas en calorías, elijo una ensalada o un pescado con vegetales y tomo muchísima agua en la comida", dijo a 'Hello'.

7) No te olvides de los glúteos

De acuerdo con el feed de su Instagram, antes de un gran show, Jennifer hace un workout 'preparatorio' y se enfoca en los bíceps, la espalda y el trasero, porque claro, a veces uno se olvida de lo que no está inmediatamente a la vista-

La estrella enfatiza que es importante ser disciplinado al llevar un régimen de comida sana y ejercicio, "con los años he aprendido la importancia de llevar una dieta sana" dijo Jennifer a 'People', "pero aún como las cosas que me gustan, con moderación, ¡pero no me privo de nada!".

9) Sé paciente y comprensivo con tu cuerpo

JLo está consciente que el peso fluctúa con los años y con distintas circunstancias. "Recuerdo cuando era muy joven y tenía aún mi grasa de niña y mis muslos no estaban en proporción con mis pantorrillas, después bajé mcho de peso y estaba demasiado delgada" dijo al diario 'The Telegraph', "después me embaracé y veía como crecían mi panza y mi trasero y pensaba 'no volveré a ser la misma', después de que los gemelos nacieron, me tomó un año regresar a cómo está habitualmente mi cuerpo, pero lo logré".

10) ¡Baila!

"Estoy 100% convencida que el hacer tanto ejercicio es lo que me ayuda a ser tan feliz. El baile, por ejemplo, siempre ha sido parte de mi vida, y tomarme el tiempo para mover mi cuerpo y hacer algo bueno por mí me mantiene feliz" dijo a 'Hello'. "Cuando las cosas no van bien y me falla la confianza en mí misma, bailo, cuando veo lo que mi cuerpo es capaz de hacer y siento el rush de las endorfinas, recupero la confianza en mí misma y mejora mi estado de ánimo".