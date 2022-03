Lo que nunca debes hacerle a tu cara

Mantener una piel lozana, limpia y libre de brotes e imperfecciones depende de una combinación de cosas que debes hacer y de otras que nunca debes hacer. Los malos hábitos, lamentablemente, suelen ser más fáciles de adquirir que los buenos --por alguna razón--, así que es importante que tengas en mente que es lo que hace daño a la piel de tu rostro para que lo evites.

Aquí, algunos malos hábitos que los dermatólogos coinciden debes evitar a toda costa.

(FOTO TOMADA DE PIQSELS)

1) NO 'TRONAR' LOS GRANITOS, BARROS Y ESPINILLAS.

Cuando un grano está 'enorme', rojo, inflamado y en medio de tu cara, quieres que desaparezca lo antes posible, por lo que "tronarlo" parece una buena idea. Es tentador, pero cuando provocas una lesión en la piel, crecen las posibilidades de una infección, inflamación y hasta puedes dejar una cicatriz.

Si tienes un evento y te urge deshacerte del barrito, acude a tu dermátologo, él o ella sabe cómo hacerlo sin dañar tu rostro.

(FOTO TOMADA DE MAXPIXEL)

2) NUNCA SALGAS DE CASA SIN ANTES APLICARTE PROTECTOR SOLAR EN EL ROSTRO.

Puede que seas muy diligente al aplicarte protector solar en el rostro cuando estás en la playa, pero es igual de importante hacerlo aunque solo vayas al súper o al Oxxo. El aplicar bloqueador debe ser parte de tu rutina diaria, ya que el no hacerlo incrementa el riesgo de cáncer en la piel y los rayos del sol dañan el colágeno de la piel lo que provoca arrugas y manchas.

Es más, si vas a estar en la calle todo el día o un rato largo, toma medidas extra contra el sol como usar una gorra o sombrero y programa tus actividades en el exterior temprano o muy tarde, antes o después de que el sol esté en su punto más alto.

(FOTO TOMADA DE PXHERE)

3) TEN MUCHO CUIDADO CON EL JUGO DE LIMÓN

Algunas personas aplican jugo de limón en los brotes de acné porque contiene antioxidantes y tiene propiedades antisépticas, al tiempo que mejora la elasticidad de la piel, pero puede causarte problemas.

El jugo de limón reacciona con la luz del sol y puede provocarte una dolorosa ampolla o manchas que duran incluso meses. Algo que es común que ocurra es que estás tomando una bebida con limón en la playa, tequila o una cerveza, y que al exprimirlo te manches las manos o la cara si te la tocas después. ¡Ten mucho cuidado y enjuágate las manos enseguida!

(FOTO TOMADA DE PXHERE)

4) NO TE HAGAS TATUAJES CON TINTA BLANCA.

Hoy es posible borrar los 'errores' tatuados con láser --y si no, hay que preguntárselo a Nodal-- pero lo que quizá no sabías es que la tinta blanca no se borra. Incluso puede tornarse negra con la luz del láser. Otros colores difíciles de borrar son el verde y el amarillo.

Si vas a tatuarte y no crees llegar a la tercera edad con tu "tinta", considera entonces hacerte tatuajes solo en negro y no con color.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

5) NO TE APLIQUES TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS TÚ SOL@ EN CASA

Las compras en línea significan que todos podemos tener acceso a casi lo que sea, incluyendo algunos productos para la piel que solo deberían venderse con receta o a un médico certificado.

Es tentador comprar un peeling químico y aplicarlo en casa para ahorrar dinero, por ejemplo, pero debes resistir la tentación. Se trata de productos muy fuertes que conllevan un riesgo muy alto si no se aplican correctamente.

Confía ese tipo de procedimientos a un profesional, recuerda que solo tienes una cara y que si la dañas ¡no hay vuelta atrás!

(FOTO TOMADA DE PXHERE)

6) NO IGNORES UN LUNAR NUEVO O QUE HA CAMBIADO

Si tienes algo que parece un granito, barrito o algo similar que no se cura, acude de inmediato al dermatólogo pues puede tratarse de un cáncer en la piel incipiente. Si tienes un lunar asimétrico, con bordes irregulares, distintos colores y un diámetro más ancho de lo normal, acude enseguida a tu médico.