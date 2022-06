En el mundo de la belleza existen muchos mitos y realidades en torno a cosméticos, tratamientos y procedimientos. Uno de los que más polémica ha causado es sobre el uso del acondicionador.

Hay quienes no lo incluyen o consideran dentro de su rutina de limpieza capilar, otros más, no pueden salir de la ducha sin antes haber aplicado una buena dosis de acondicionador.

En términos generales, el acondicionador fue creado para proteger el pelo y devolverle la humedad que quizá ha perdido con el tiempo y por la manera en la que hemos tratado con la aplicación de tintes o por el uso de herramientas, como secadoras o tenazas.

Foto Pexels

Una vez que lavamos nuestro pelo con shampoo, éste nos ayuda a eliminar y retirar suciedad, productos de pelo —como gel, spray o ceras— y células muertas. Luego de haberlo enjuagado, el pelo ha quedado limpio, pero también más expuesto, por lo que está más vulnerable a los agentes externos, como el sol, el calor y residuos que hay en el ambiente.

"El pelo dañado no se repara por sí solo. Para repararse y conservarse necesita un acondicionador de cabello y la ayuda de los tratamientos capilares, que están diseñados para reparar el daño en el centro y en la cutícula del cabello. Como resultado el pelo se siente más suave y se ve mucho más saludable", explica la marca de cuidado Schwarzkopf.

Por ello se recomienda su uso para proteger y repararlo de algunos daños, además, claro para desenredarlo, dejarlo más manejable y con cuerpo para poderlo peinar después.

Foto Pexels

"La hidratación llena cualquier espacio en la estructura de tu cabello para estar más saludable, liso y brillante, por lo que es un paso esencial incluso para los tipos de cabello más fino", señala Pantene, por lo que sin importar el tipo de pelo que se tenga, se recomienda siempre usarlo, pues lo más importante es mantenerlo limpio y protegido.

De medias a puntas

Aunque en el mundo del cuidado capilar es muy repetida la frase ´de medias a puntas´, sigue existiendo gente que no sigue la regla y aplica, no sólo el acondicionador, si no cualquier producto desde la raíz cuando está contraindicado.

Foto Pexels

Cuando lavamos el pelo, lo hacemos masajeando con las yemas de nuestros dedos el cuero cabelludo a través de una ligera fricción, normalmente haciendo círculos. Este movimiento hace que se produzca la espuma que después vamos distribuyendo por el resto de la cabeza y pelo para que se limpie con ella.

Foto Pexels

En el caso de la aplicación del enjuague, su procedimiento es totalmente distinto. Una vez aclarado, o haber retirado con abundante agua el shampoo, es turno de aplicar el acondicionador.

Basta con poner una dosis moderada en tus manos y distribuirlos sobre tus palmas. Enseguida toma las puntas de tu pelo y comienza a distribuir el producto sobre ellas. Recuerda que las puntas suelen maltratarse más y son las que tienden a secarse.

Foto Pexels

Ve dando masajes y distribuyendo el acondicionador en dirección hacia arriba, es decir, hacia el cuero cabelludo. Una vez que tus manos se encuentren a la mitad de tu cabellera, has terminado con el tratamiento de aplicación. Como dijimos, el acondicionador sólo se aplica de medias a puntas.

Ahora, con ayuda de un peine de cerdas abiertas y grandes, peina tu pelo, de medias a puntas para que el producto se distribuya. Basta con dejar actuar un par de minutos, para nuevamente enjuagar o aclarar con agua abundante, de preferencia a una temperatura de tibia a fría.

Foto Pexels

Daño colateral

En el intento por tener una cabellera como Farrah Fawcett o Jennifer Lopez, para las nuevas generaciones, muchas mujeres acostumbran a llevar el acondicionador hasta la raíz con la intención de obtener un mejor beneficio. La realidad es que no se consigue así una cabellera de envidia.

Aplicar el enjuague hasta la raíz puede acarrear más consecuencias que ventajas. "El cuero cabelludo genera su propia grasa natural en la raíz, que lubrica y protege la fibra del cabello, es por eso que no es necesario echar acondicionador en esa zona", explican los expertos de Sedal, pues al contacto en esta zona lo debilitará de inmediato que se desprenderá. Además, provocará que se genere más grasa de lo normal, haciendo que tu cabellera sea más propensa a desarrollar caspa.

Por ello, no olvides que con aplicarlo de medias a puntas es más que suficiente.

Foto Pexels