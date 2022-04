Las tendencias de belleza más candentes en Coachella

Antes que nada, Coachella ha sido un fenómeno musical, pero el festival, inspirado en el legendario de Woodstock en 1969, en Nueva York, poco a poco se ha ido convirtiendo en un laboratorio de tendencias de moda y belleza las cuales, después de verse aquí, seguramente dominarán todo el verano.

Parte de este fenómeno se debe a que muchísimas celebridades y gente "cool" acuden a este festival, pues sus headliners suelen ser grandes estrellas --este fin de semana, por ejemplo, se presentaron Harry Styles, Billie Eilish y Swedish House Mafia con The Weeknd-- y además, a diferencia de como solemos verlos, aquí se relajan y se visten ellos mismos, sin toda la producción y parafernalia de sus estilistas y las alfombras rojas, por lo que podemos ver una de versión de ellos más de "todos los días" y aprovechar para saber como se están vistiendo, peinando y maquillando y tomar inspiración.

Desde el inicio, Coachella, que se realiza desde 1999 en Indio, California, ha buscado revivir el espíritu hippie de Woodstock, al grado de que generó la hoy llamada "moda de festival", que a su vez ha sido la punta de lanza de numerosas tendencias como el revival de los bikinis y tops de macramé, las trenzas y los lentes de sol de colores.

Por otra parte, quienes asisten a Coachella, también usan la moda típica de los raves: brillos, lentejuelas, glitter, mucha piel y colores neón en prendas, maquillaje y accesorios.

Este primer fin de semana de los tres en los que se lleva a cabo el festival ha sido un vivo ejemplo de que sigue tan vigente como antes de la pandemia como un gran laboratorio de moda.

Entérate aquí de lo que las celebridades usaron allí este fin de semana en sus beauty looks:

1) Trenzas baby

Los 90's vienen muy fuerte esta temporada y es así que uno de sus peinados emblemáticos, las trencitas aquellas de Christina Aguilera o Destiny's Child, se ven por todas partes. A veces una de cada lado, a veces dos y hasta tres, algunas famosas como Hailey Beiber y Kendall Jenner las lucieron este fin de semana, adoptando totalmente el look "hippie chic". Son sencillísimas de hacer, es más, no deben quedar tan perfectas, así que no lo pienses más y ¡háztelas!

Mermaid waves u ondas de sirena

Un poco más estructuradas que las ondas de playa, las ondas de sirena también se inspiran en cómo nos queda el pelo naturalmente en la playa, específicamente al salir del mar, pero a diferencia de las bautizadas como onda de playa, éstas son un poco más apretadas y simétricas.

En Coachella, famosas como Kim Kardashian y Vanessa Hudgens las lucieron este fin de semana.

Chonguitos espaciales

¿Recuerdas como hace unos días vimos a Danna Paola replicando sus chonguitos de niña? Otra tendencia que surgió en los 90, especialmente entre las chicas que eran más edgy, los chonguitos espaciales se ven por todas partes en Coachella. Fáciles de replicar e ideales para soportar el calor y las horas de baile, también son otra tendencia adoptada por famosas como Paris Hilton, Doja Cat o Nicole Scherzinger, que combinaron con moda más al estilo rave que hippie.

Pedrería en la cara y delineador de colores

Estas tendencias que surgieron a partir de los beauty looks de la serie "Euphoria" crecen cada vez más en importancia y su presencia constante en Coachella así parece confirmarlo. No son solo piedras facetadas que brillan y glitter, también vemos muchas perlas. Ya sea una sola cerca del lagrimal o varias en conjunto en el extremo exterior del ojo, la pedrería está hot, hot. En cuanto al delineador, mientras más gráfico el diseño y más brillante el color como naranja, verde o amarillo, mejor.

Algunas de las famosas que las lucieron en Coachella fueron Lili Reinhart, quien hace el papel del Betty en la serie "Riverdale", Hailey Bieber y Vanessa Hudgens.

Peinados despeinados

Otra tendencia inspirada en los 90 ¿recuerdas los chongos despeinados de las Spice Girls que se pusieron tan de moda que hasta los usaban las invitadas a las bodas? Bueno, pues esos son. También se usan los "picos" si tienes el pelo muy corto o un corte estilo pixie y quieres darle un look diferente.

Este estilo también combina más con la moda estilo rave que con la onda hippie, aunque no hay reglas, un festival es para expresar tu creatividad también en materia de belleza,

Algunas de las famosas que se decantaron por este look fueron la mismísima Billie Eilish y Doja Cat, entre muchas más.