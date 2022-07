La Semana de la Alta Costura de París no solo nos ha traído grandes propuestas de estilo sobre la pasarela, sino que también nos ha regalado algunos guiños en cuanto a temas de belleza para la próxima temporada otoño-invierno.

En esta ocasión, quienes nos han adelantado las propuestas de maquillaje para el cierre del año son la dupla Viktor & Rolf. Este tándem de creativos no sólo nos regaló una colección llena de poder y fuerza femenina, con su propia reinterpretación de los trajes sastres, también lo ha hecho con un maquillaje de impacto que seguro comenzará a marcar tendencia desde ahora el verano.

Y no es para menos, pues ha traído de vuelta a uno de los colores que había estado descansando desde hace tiempo: el azul. Sí, ahora el azul será tu color infalible dentro de tu neceser, pueslo han designado como el tono protagonista para tus ojos.

Mirada profunda

Aunque algunas modelos lucieron gafas de sol, todos por igual lucieron un maquillaje intenso, resaltando los ojos a través de un sombreado alargado y hasta cierto punto muy teatral en color azul que no ha pasado desapercibido.

Se trata de una nueva propuesta que sale de los convencional, literal, pues han llevado el color de las sombras más allá del párpado en dirección hacia las sienes.

Lo mejor es que no hay riesgo de que luzcas mal o que no te quede preciso el maquillaje, pues no es exacto, sino de trazo libre.

Otras modelos, fueron maquilladas siguiendo esta misma propuesta, pero llevando la sombra a la zona del párpado inferior, como si se tratara de un delineado.

Pero esto no es lo único, pues le han dicho adiós, al menos para este próximo cierre de año, a la máscara de pestañas negras y en su lugar la han sustituido por una en tono también azul y otra en color naranja, consiguiendo que un maquillaje sofisticado y divertido.

Para los labios, eligieron al rojo brilloso como la mejor combinación para un maquillaje invernal y festivo. Para el resto de la piel, se inclinaron por un rostro más natural, limpio y humectado, nada más; dejando que ojos y labios sean el foco de atención únicamente.

Lo mejor, y porque ya se comprobó, es que esta idea de maquillaje es una propuesta universal que le queda a todas, pues las modelos, de diferente edades y color de piel, lo lucieron sobre la pasarela y a todos les quedó de maravilla.

