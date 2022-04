La guía del flojo, lo mínimo de ejercicio que necesitas hacer para estar sano

Muchos de nosotros empezamos a hacer ejercicio con las mejores intenciones de convertirlo en una rutina diaria, nos inscribimos al gimnasio, nos vamos de compras para no hacer el oso en el gym con la ropa pasadísima de moda y los tenis viejitos y los primeros días vamos llenos de entusiasmo y nos emociona conocer a nuestro entrenador y usar las máquinas, pero, a medida que pasan los días, las ganas se nos van "desinflando". Lamentablemente, lo mismo pasa con nuestras intenciones de salir a caminar diario, empezar a correr, o hacer zumba en la tele con YouTube, muchas de las veces.

La mayoría de las encuestas hechas al respecto en países como el Reino Unido, muestran que las membresías a los gimnasios se usan muy poco en su mayoría y casi siempre cuando recién las adquirimos ¿el pretexto? el cansancio después de salir de trabajar y la falta de tiempo, en su mayoría.

Es así que los organismos gubernamentales de países desarrollados, a los que les preocupa la falta de actividad de sus ciudadanos por los problemas de salud que el sedentarismo puede provocar a la larga, se han propuesto promover el hecho de que "algo es mejor que nada" en materia de ejercicio, de tal manera que han invertido recursos en la investigación de los requerimientos mínimos de ejercicio de un ser humano para mantenerse sano.

(FOTO TOMADA DE DEPOSITPHOTOS)

Los resultados

Por muchos años ya, tanto la CDC (Center for Disease Control) de Estados Unidos, que se hiciera "famosa" durante la pandemia, como el organismo gubernamental Public Health England, de Inglaterra, recomiendan un mínimo de 150 minutos de cardio de mediana intensidad a la semana --actividades como bicicleta fija o móvil, correr, bailar, spinning, saltar la cuerda, nadar, etcétera--, además de por lo menos dos sets de ejercicios de fuerza --con pesas o mancuernas-- para trabajar todos los grupos de músculos mayores.

Estos números corresponden a 40 años de investigación, o sea que es una buena idea hacerles caso. Este es el tiempo promedio en el que las personas que lo logran consiguen mejorar sus niveles de colesterol, porcentajes de grasa corporal, calidad de sueño, salud mental, densidad ósea y hay quienes logran incluso retrasar el proceso de envejecimiento.

Lo que es más, un estudio realizado en Canadá tomó muestras de la piel de personas que se ejercitan y de otras que no lo hacen. La piel de quienes hacen regularmente ejercicio parece ¡20 años! más joven de la de aquellos que son sedentarios.

(FOTO TOMADA DE STOCK SNAP)

Los científicos coinciden en que un mínimo de 150 minutos de ejercicio a la semana añade de tres a cuatro años de expectativa de vida así como una reducción en la incidencia de enfermedades graves como padecimientos cardiovasculares, depresión y la mayoría de los tipos de cáncer.

Menos tiempo, más intensidad

En la búsqueda de hacer al ejercicio más atractivo, los científicos se han abocado a encontrar la forma de obtener el mismo beneficio fisiológico en menos tiempo. En lo que respecta al cardio, la manera es incrementar la intensidad para poder reducir el tiempo , por eso los sistemas como HIIT (High Intensity Interval Training o Entrenamiento de Alta Intensidad por Intervalos) se han puesto de moda.

Existen incluso los "workouts de un minuto" --que no son realmente de un minuto porque hay que calentar e irse enfriando paulatinamente antes y después--, que, aunque no son lo ideal, ciertamente es mejor que no hacer nada, nunca. Algunos expertos en fitness aseguran que hacer uno de estos workouts equivale a una carrera de 45 minutos en el parque.

Así que ¡se acabaron los pretextos! Tu cuerpo te lo agradecerá cuando seas mayor y puedas hacer perfectamente todo lo que haces ahora, sin mayor esfuerzo.