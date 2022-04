K Beauty, productos y rutinas para bebés y niñas pequeñas ¿abusos de la belleza?

La industria cosmética de Corea vive, sin duda, un boom. Sus rigurosas rutinas de maquillaje y cuidado de la piel son seguidas fielmente por miles de mujeres alrededor del mundo, quienes buscan emular las pieles casi perfectas de las coreanas.

Pero tanto énfasis en la belleza también crea una presión exagerada en las mujeres de aquel país, que es uno de los que tiene las tasas más altas en materia de cirugía plástica, y dado que su industria cosmética es tan exitosa, cada vez apunta a niñas más y más pequeñas, buscando habituarlas a consumir maquillaje y productos para el cuidado de la piel durante toda su vida.

Esto ha provocado un debate en el país sobre si se está guiando a las pequeñas a poner demasiado énfasis y valor en la belleza minimizando otros intereses, y sobre si se está poniendo aún más presión sobre las niñas, ya de por sí estresadas por las estrictas demandas académicas de esta nación.

En YouTube pueden verse a pequeñitas coreanas de 7 años y hasta menos compartiendo sus rutinas de maquillaje y unboxings de sus productos de belleza; uno de estos videos en el que aparece una pequeñita aplicándose lipstick tiene ya más de 4 millones y medio de vistas.

ShuShu Cosmetics es una de las firmas que apunta hacia las niñas y ha creado productos no tóxicos y aún comestibles --no para comerse sino para que no hagan daño si las niñas los chupan o muerden--como barniz de uñas lavable, labiales no tóxicos, aretes y tatuajes que se pegan, jabones, shampoo y hasta limpiadores para la piel de la cara.

Incluso hay spas de la marca para las pequeñas en los que, por un costo de entre 500 y mil pesos, niñas de entre 4 y 10 años pueden disfrutar de un baño de pies, masaje de pies y pantorrillas, mascarilla, aplicación de maquillaje, manicure y pedicure. El marketing detrás de los spas de ShuShu, de acuerdo con el Washington Post es que "las niñas conecten con sus mamás, al tiempo que están jugando".

Cierto es que los cosméticos para niñas no son nada nuevo, de hecho Kylie Jenner ha construido su fortuna vendiendo maquillaje a chicas adolescentes y en occidente hay también una buena cantidad de pequeños vloggers de belleza, pero en Corea este fenómeno se esta extendiendo a niñas muy pequeñitas e ¡incluso a bebés!

Algunas de las marcas más conocidas del gigantesco e impresionante mercado coreano de la belleza han creado, sí, líneas para bebés que incluyen, limpiador para la cara, protector solar en polvo y productos de limpieza --doble, como en la rutinas para adultos de K Beauty-- para la noche. Sí, leíste bien, las firmas coreanas de belleza buscan que hagas no solo uno, sino dos, pasos para limpiar la perfecta piel de tu bebé por las noches.

Hay quien se opone fuertemente a esta tendencia dentro del mismo país, pero la publicidad coreana suele mostrar a niñas pequeñas usando maquillaje, y esto ayuda a que la tendencia sea "muy complicada de detener", dijo al WP el profesor de Estudios de belleza, Kim Ju-duck, de la universidad para mujeres Sungshin, en Seúl. Él mismo encuestó en 2016 a 288 niñas de primaria y encontró que el 42% usaban maquillaje y asegura que desde entonces los números han crecido.

El asunto aquí es que, dada la actual influencia de Corea en la industria cosmética global, este fenómeno puede extenderse a escala global y en unos años sea muy normal ver a una niña de cinco años usar maquillaje todos los días para ir a la escuela.