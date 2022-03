¿Es en serio? Hechos shockeantes sobre fitness

¿Crees que sabes mucho sobre ejercicio? Aunque no lo practiquemos tan fielmente como deberíamos --y tal vez para quitarnos la culpa-- todos suponemos que estamos muy enterados sobre lo que debemos o no debemos hacer para estar en forma. Sin embargo, hay algunas cosas de las que hasta el que casi, casi vive en el gimnasio, no estaba enterado o sabe solo a medias.

Aquí, algunos hechos impactantes sobre tu workout que --muy probablemente--no sabías:

1) Tu membresía en el gym no contrarresta las horas que pasas sentado

Si piensas que la hora en la que tomas una clase o te aplicas en los aparatos del gimnasio es suficiente para mantenerte en forma, piensa de nuevo. De acuerdo con un número importante de estudios, el pasar muchas horas sentado eleva tus riesgos de padecer enfermedades peligrosas como problemas de corazón o diabetes, aún cuando acudas al gimnasio.

Piensa en lo que estás haciendo las otras 23 horas de tu vida, es muy importante que hagas un esfuerzo por moverte frecuentemente a lo largo del día de la forma que sea, aún las actividades más insignificantes, como subir por las escaleras y no por el elevador, hechas con regularidad, ayudan a tu bienestar físico.

2) El ser activo contribuye a que te comprometas a cumplir tus metas

El empezar a hacer ejercicio no solamente colaborará a mejor tu salud física y mental, también puede ayudarte a cumplir otras metas de vida. Un estudio hecho sobre personas que estaban entrenando para un maratón encontró que el hacer ejercicio regularmente colabora a que una persona se comprometa con el cumplimiento de sus metas y a ser más organizada y disciplinada en el trabajo y en otras áreas de la vida.

El quitarte el mal hábito de la flojera, puede ayudarte a deshacerte de otros vicios; un estudio de los Archivos de Medicina Interna de Estados Unidos mostró que los fumadores que hacen ejercicio son el doble de veces más propensos a dejar de fumar por completo que aquellos que no lo hacen.

3) Las redes sociales pueden motivarte a empezar a hacer ejercicio

Es probable que no se te haya ocurrido que estar checando Facebook pueda motivarte a hacer ejercicio, pero hay investigaciones que apuntan a que si eres un miembro activo de esta red social, ésta te motiva a ejercitarte.

Primero, está el hecho de que nadie quiere que lo etiqueten en una foto poco favorecedora; esto se ha convertido en poderoso motivador para bajar de peso y hacer ejercicio. De hecho, un estudio realizado por FitBit en Reino Unido, encontró que la principal razón que impulsó a los británicos a hacer ejercicio fue el haberse visto en una foto en Facebook. Otra investigación, también de FitBit, encontró que el 64% de los encuestados se sintieron motivados a empezar a ejercitarse al ver que sus amigos presumen sus logros fit en sus redes sociales.

4) Mucho ejercicio por la mañana puede hacerte mal

Aunque el ejercicio diario es muy bueno para la salud, las investigaciones sugieren que las personas que son más nocturnas podrían tener más ventajas que las madrugadoras. Un estudio realizado en la Universidad Brunel, en Middlesex, Inglaterra, encontró que las sesiones muy pesadas hechas por la mañana debilitan el sistema inmune, haciendo a las personas más propensas a enfermedades y bacterias.

Si prefieres hacer ejercicio en las mañanas, tu mejor apuesta es una carrera ligera o un workout tranquilo de bajo impacto, deja lo pesado para las noches.

5) El 60% de las membresías para un gimnasio NO se usan

Lo sabemos, entrar al gimnasio es uno de los propósitos de Año Nuevo más frecuentes. La gente se entusiasma, paga su membresía por un año completo, y, de acuerdo con varios estudios, por ahí de mediados de febrero, se desinfla el balón y la gente deja de ir al gimnasio a medida que retoma sus actividades habituales. El estudio arrojó que el 60% de los suscriptores de inicio de año, abandonan el barco más o menos por estas fechas.

Asi que en lugar de gastar tu dinero a lo tonto, estudia las alternativas que tienes para hacer ejercicio gratis: en línea en tu casa, en los parques que tienen aparatos, caminando o corriendo, o pagando la clase que te gusta, pero cada vez que quieras ir.