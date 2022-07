Creemos que el envejecimiento se da después de los 40 o al llegar a los 50 años. La realidad, es que desde que nacemos comenzamos con este proceso. Si bien, cuando somos niños nos referimos a él como crecimiento, en realidad no es otra cosa más que envejecimiento puro, que se acentúa alrededor de los años 20, cuando estamos por cumplir 35 y a partir de ahí cada 10 años se dan cambios significativos en nuestra piel y cuerpo.

Foto Pexels

Para entender el envejecimiento, es imperativo referirnos a las causas, que pueden ser por factores externos, que son nuestros hábitos y cómo impactan en nuestra salud y apariencia, conocidos también bajo el término de exposomas; y los factores intrínsecos, es decir, nuestra disposición genética, que es el que ya tenemos establecidos en nuestro organismo desde que nacemos y que representa el camino del envejecimiento que vamos a tener a lo largo de nuestra vida y cómo impactará en el deterioro de los tejidos, estructuras y moléculas de nuestra piel.

Foto Pexels

Tomando en cuenta los factores internos, es que en la medicina se han categorizado cuatro tipos de envejecimiento. Cada uno se presenta en distinta manera, con ciertos rasgos particulares, que han servido para desarrollar productos o tratamientos para intentar contrarrestar o detener el paso de los años.

Al primero se le define de tipo cansado, "en el que vas a presentar ojeras, los volúmenes de la cara van ir disminuyendo de manera gradual y la piel se torna más a la resequedad", explica el doctor Gabriel Ayala, médico y vocero de Mesoestetic Internacional. Un ejemplo, explica, serían los casos de Salma Hayek o Thalia, que siguen igual a pesar de los años, con ciertas marcas o arrugas que siempre han tenido desde más jóvenes.

El segundo es el deformativo que va a provocar cambios significativos, como engrosamiento de la piel y se da cierta deformidad en el rostro. Como ejemplo, el doctor se refiere a la apariencia de Brigitte Bardot.

El tercero se refiere al envejecimiento wrinkled o arrugado, que es cuando perdemos una buena cantidad de grasa y el rostro luce cadavérico como el caso de Celine Dion.

Por último, es cuando se pierden los músculos faciales y se presentan líneas de expresión muy marcadas o es muy marcada la gesticulación, ante la pérdida del soporte que es el músculo, tal como ahora le sucede a Sarah Jessica Parker, comparándola en Sex and the City y actualmente en la serie And Just Like That.





Una vez identificado el tipo de envejecimiento que estamos presentando, es como vamos a saber el tipo de tratamiento que mejor se adecue a nuestras necesidades.

La lucha contra la madurez

Para ello es importante hablar sobre la epigenética, que se refiere a cómo los factores externos van a modificar o alterar nuestro ADN y el impacto que va a tener en el envejecimiento cutáneo.

"Los productos basados en epigenética no van a cambiar la estructura genética, si no sólo modificar el proceso de envejecimiento. Todos tenemos histonas que son una proteína que van ayudar a que nuestro ADN esté en forma y fuerte. El sol, estrés, los años hará que con el tiempo el ADN se rompa y no tengamos un envejecimiento como deseamos", explica el doctor Ayala.

De ahí la importancia de recurrir a tratamientos que estén enfocados en fortalecer las histonas para tener una mejor información y calidad en nuestro ADN, que actúe en los marcadores celulares, que son precisamente esos causas que identifican los distintos tipos de envejecimiento.

"Nosotros en Mesoestetic Internacional ya encontramos qué áreas vamos atacar para tener un envejecimiento lento y nuestras células permanezcan más jóvenes por más tiempo. Vamos a actuar en genes que produzcan mejor calidad de colágeno y elastina; en genes que actúen ante el daño solar o foto envejecimiento; y en el último, el marcador responsable de los factores de crecimiento", explica el médico.

Foto Pexels

Beneficios a corto y largo plazo

Conocida como la proteína de la juventud, desarrollada por la epigenética, ayudará a que las células envejezcan menos. "Esta proteína va a ser que la información genética y las histonas estén mejor ancladas", señala el especialista, permitiendo que no se rompan, se adhieran mejor y se retrase el envejecimiento.

Para conseguirlo, en Mesoestetic han desarrollado tres líneas, cada una enfocada en atender los principales signos del envejecimiento como son la pérdida de luminosidad, firmeza, aparición de líneas de expresión, a través de fórmulas con tensión tensora, antioxidades y de regeneración cutánea.