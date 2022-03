¡Dolooor! Aprende a diferenciar las distintas lesiones deportivas

Hemos hablado en varias ocasiones de las ventajas y beneficios que trae el hacer ejercicio. Pero como en todo, está la otra cara de la moneda. Se trata de las lesiones o accidentes que podemos sufrir mientras entrenamos.

Foto Pexels

Muchas veces confundimos o no sabemos expresar correctamente el malestar qué sentimos. En ocasiones se trata del músculo recién trabajado y que llega a producir cierto dolor, el cual es normal. En otros casos, efectivamente existe un daño más severo que se produjo por un mal movimiento.

De acuerdo con el área afectada es el nombre que recibe la lesión, ya que se puede sufrir en los músculos, los tendones, ligamentos o en el peor de los casos en el hueso directamente.

Las lesiones se dividen en dos tipos: agudas y crónicas. Las agudas se refieren a los malestares que se producen mientras se entrena, que pueden ir desde un desgarre, torcedura o fractura. En cambio, las crónicas se dan a lo largo de tiempo, en este caso producto del entrenamiento seguido, que puede ser, por ejemplo, una tendinitis.

Foto Pexels

De las lesiones más comunes se encuentra la bursitis, que "es la inflamación del saco lleno de líquido (bolsa) que se encuentra entre el tendón y la piel o entre el tendón y el hueso. Esta condición puede ser aguda o crónica", explica el portal Su Médico, y suele presentarse en rodillas, codo, cadera y hombro.

La tendinitis es cuando los tendones se inflaman debido a la realización de un mismo movimiento durante un periodo prolongado. Un ejemplo es el síndrome del túnel carpiano, que la gente suele padecer por el uso excesivo del celular.

Foto Pexels

El desgarre ocurre cuando el músculo o un tendón sufre una distensión, es decir, que se rasga por el haber hecho un desplazamiento brusco y repentino, o a través del tiempo por realizar un mismo movimiento durante un periodo prolongado.

El esguince es similar al desgarre, con la diferencia que ocurre el desgarre o estiramiento en los ligamentos, que son las bandas que conectan los huesos entre sí. Los esguinces más comunes suelen encontrase en muñecas, tobillos y rodillas.

Foto Pexels

Cuando dos huesos que están unidos se separan se refiere a una dislocación. La gente que entrena con pesas es más propensa a sufrir dicho tipo de lesiones, debido al peso que cargan, de ahí que se vean afectadas por este malestar los codos, hombros, rodillas y dedos, entre otros.

Por último, está la fractura de huesos, que es cuando se rompe o parte algún hueso. Aquí existen dos causas, la que se da de manera inmediata, conocida como aguda; y la fractura por estrés, que es la provocada por repetición de movimiento que se da a través del tiempo.

Foto Pexels

Las causas de estas lesiones son variadas. En temas deportivos ocurren por caídas, cuando no se calentó previamente al entrenamiento, no se usa equipo de protección (muñequeras, rodilleras, coderas, bucal), tener una mala técnica al desarrollar un ejercicio, cargar más peso del que soportamos, abuso del ejercicio y no descansar.

Foto Pexels