Falta un año, pero la cuenta regresiva ha iniciado. Todos estamos esperando a que llegue el 2023, específicamente, julio del próximo año para poder ver en cines la película de Barbie, de Greta Gerwig.

Aunque hasta ahora hemos sido testigos de algunas de las filmaciones que han tenido lugar en California, donde vemos a Margot Robbie y Ryan Gosling dando vida a Barbie y Ken, respectivamente, nada ha pasado desapercibido para los fans (y la prensa).

Ya hemos visto algunos de los looks, con vestuario rosa con toques neón; también hemos visto a los protagonistas paseando en patines, un deporte que promete ponerse en tendencia por culpa de este par y también hemos quedado impactados por el color de piel del galán de la historia.





Y es que ha sido sorprendente el trabajo que han hecho para que Ryan luzca ese tono tostado que a pocos nos queda cuando recurrimos a un autobronceador. Si bien nos va, cuando lo aplicamos correctamente, es obtener un tono anaranjado que a la distancia grita que es falso. Si no nos va bien, seguro el baño queda todo sucio y salpicado de crema bronceadora por todos lados, eso sin contar con las manchas en la piel por no haberlo distribuido correctamente.

Para hablar del bronceado de Ryan o de Ken, o de los dos, tenemos que referirnos a Kimberly Nkosi, quien se desempeña como educadora de bronceado sin sol y acabado de la piel, quien fue contratada por la producción de Barbie como responsable de darle color a la piel de Ken, o más bien, de Ryan.

Listos para el verano

Aunque la película se estrenará hasta dentro de un año, justo en julio del 2023, en pleno verano como ahora, desde ya podemos ir poniéndonos a tono, literal, con ese bronceado de envidia que tienen Ken y Barbie.

Para ello, podemos seguir los consejos de Kimberly quien reveló que para que Ryan luzca esa piel tostada recurrió a dos bronceadores comerciales.

Se trata del Prep It Self-Tan Priming Spray de Isle of Paradise y el Self-Tanning Water de la misma marca y que, aunque no se venden en México directamente en tiendas, los puedes adquirir en línea a través de sitios online que te los llevan hasta tu domicilio.

El secreto, desvelado por la experta, es que para lograr ese bronceado a través de productos cosméticos debes preparar la piel antes de aplicar el autobronceador. Por ello, ella usa primero el Prep It Self-Tan Priming Spray. Después, ya una vez distribuido por toda la piel, se apoya del Self-Tanning Water que se aplica a través de atomizador.

"Para mí, aplicar bronceador sin sol no se trata de rociarlo y esperar lo mejor. Se trata más de un sentimiento que de una mirada. Cuando trabajas en el set, hay tantas cosas que debes tener en cuenta que la cámara capta cada pequeño detalle y puede cambiar por completo la apariencia del bronceado, especialmente bajo las luces. Ser consciente de esto y ser constante es clave para lograr un bronceado impecable en todo momento", reveló la experta sobre su trabajo con Ryan.

Una de las ventajas de este último producto es que ayuda a emparejar el color, por si tenemos algunas manchas y que puede ser tu mejor aliado para tus próximas vacaciones, para no llegar a nuestro destino con la piel pálida.

"Esta agua autobronceadora se absorbe en segundos sin transferencia. Los activos correctores de color funcionan para iluminar e incluso tonificar visiblemente", explican directamente sobre los beneficios del producto.

En cuanto al tono de Barbie, también compartió que para la piel de Margot se ha apoyado de dos productos: el Glossier Mango Butter y Dr.Hauschka Lemongrass Vitalising Body Oil, con los que ha conseguido darle un tono más brillante y humectante a la piel de la actriz.