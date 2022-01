Canas, de la vejez al glamour, la tendencia que reemplaza las cabelleras teñidas

Para muchas mujeres, el home office resultó un respiro en cuanto a temas de imagen y belleza, pues ya no había necesidad de maquillarse, usar tacones o arreglarse el pelo diariamente, por lo que durante el encierro por la pandemia fue mínimo el uso de cosméticos, secadoras y planchas de pelo.

Muchas aprovecharon la cuarentena para regalarse un respiro. Fue así como comenzaron a adoptar nuevos hábitos, entre ellos dejarse el pelo al natural, desde lo largo hasta olvidarse o reducir al mínimo la aplicación de tintes, dando paso a una tendencia capilar que apenas empezaba a proponerse: dejarse las canas.

Foto Pexels

Marcan la pauta

Famosas como Jamie Lee Curtis fueron de las primeras en atreverse a lucir su cabellera plateada. Con su icónico corte de pelo pixie, Jamie ha conquistado las alfombras rojas con su imagen natural, motivando a muchas mujeres a seguir sus pasos.

"Envejecer no puede ser algo malo porque todos vamos para allá. Es una evolución", explicó la actriz al The Daily Telegraph, en 2018.

Eternamente clásica

Jane Fonda fue otra celebridad que dio cátedra sobre cómo lucir arreglada y femenina con canas. La sorpresa la dio a su arribo a la entrega de premios Oscar del 2020. Aunque siempre nos tiene acostumbrados a lucir elegante y sofisticada, captó las miradas durante la premiación, no sólo por haber repetido vestido, un diseño de Elie Saab que había usado 6 años antes, sino porque ahora lo hacía con un corte de pelo más corto, un pixie —como el de Jamie Lee Curtis— y con el pelo totalmente plateado; cambio de imagen que se había hecho una semana antes de la ceremonia.

"Tiene casi el 85% de su cabello canoso. Jane Fonda tiene 82 años, pero la personalidad de una mujer de 30", expresó Jack Martin, el reconocido tinturista responsable de hacerle el cambio a la veterana actriz, quien pasó del rubio cenizo al plateado.

La sorpresa

Están por cumplirse dos años de que Sharon Osborne, la esposa del músico Ozzy Osborne, apareció en el programa The Talk con su nueva imagen. Tras 18 años de llevar el pelo rojizo, se atrevió a hacer un cambio de imagen que fue aplaudido y replicado por más mujeres: aparecer con pelo plateado, haciéndole honor a sus canas.

Cansada de visitar a su estilista cada semana para retocar el tinte, Sharon confesó lo desgastante que resultaba mantener el color. "Era como si no parara de sangrar. Manchaba mis collares, la ropa de cama, lo dejaba todo hecho un desastre. Y cuando me lavaba el pelo y lo secaba, se convertía en otra tonalidad que ya no me gustaba tanto. Me amargaba tener que estar encadenada a ese color de pelo", fueron las declaraciones que dio a la revista People sobre su nuevo look.

Así como Jane Fonda, nuevamente el colorista Jack Martin fue el responsable de deshacerse del color de fantasía de Sharon y sustituirlo por el plateado. "Me tomó un total de 8 horas de principio a fin llevarla a un rubio platinado para que no tenga que comprometerse a teñirse el cabello una vez más", explicó el profesionista a través de su cuenta de Instagram.

Fue así que esta tendencia comenzó a replicarse entre más y más mujeres, pasando de ser una propuesta de celebridades y alfombras rojas a un estilo de vida e imagen universal que motiva abrazar la madurez, con sus canas (y arrugas, también).

Dile adiós al tinte

Para darle la bienvenida al pelo gris existen varias opciones. La manera más orgánica es decirles adiós a los tintes y dejar que conforme se lave el pelo se vaya destiñendo. Además, por supuesto, de dejarlo crecer.

"Para ser honesto necesitas haber dejado crecer el cabello unos 7 o 8 centímetros sin teñirlo. ¿Por qué? Porque es necesario ver si la persona está lista para el gris. Y es un gran test para las mujeres ver si realmente están tan canosas. Si no pueden soportar dejarlo crecer tanto, ¿cómo se sentiría teniéndolo todo de ese tono?", explica Jack, quien tiene su estudio en Tustin, California, uno de los más cotizados de los Estados Unidos. Como ejemplo, la modelo y actriz Andie Macdowell, una de las últimas celebridades en sumarse al pelo entrecano.

En completa libertad

La protagonista de la película Cuatro bodas y un funeral se mostró al natural durante la pasada edición de Festival de Cannes, poniendo el tema sobre la mesa sobre las exigencias y presiones que existen sobre las mujeres por siempre ver y lucir arregladas.

"No encontraba referentes de melenas así de famosas en internet. Mi inspiración eran mujeres no famosas", declaró a su paso por la alfombra roja. De ahí que dejará de preocuparse por el tinte y hacer un statement con su nueva imagen.

"Me gusta compararme con George Clooney porque ¿por qué no? Durante mucho tiempo he pensado que ya era hora de que yo, personalmente, hiciera esa transición porque sentí que era apropiado para mi personalidad y por quien soy", reveló la quien fuera durante años imagen de los tintes de L'oreal.

En las manos del experto

Si no estás dispuesta a que las canas aparezcan de poco a poco y se vayan eliminando los residuos de tinte, entonces tendrás que acudir con los profesionales para que valoren tu situación y así trabajen sobre una decoloración radical y lograr el cometido, como lo consiguió en su momento la también galardonada Olivia Colman.

"Un balayage utilizando matices hielo en el tonalizado final puede ser suficiente. En otros (casos) tendremos que decolorar toda la zona teñida aproximándola lo máximo posible al blanco y eliminar los reflejos amarillos o amarillos anaranjados con tonalidades azules y violetas que los neutralicen, para después crear un balayage Grey Blending, con el que combinar tu crecimiento de canas al nuevo color", explica Luis Miguel Vecina, colorista de Coolday para la revista Telva, sobre la propuesta capilar para obtener una melena gris o blanca.

El corte ideal

No basta con dejarse las canas, hay que saberlas lucir. Así que si ya te vas ahorrar lo de los tintes, es momento de invertir en un buen corte de pelo.

"Puede ser muy cool. Hay que cuidar mucho el corte. De hecho, mis clientas con canas son las que más cuidan el estilo", explica la estilista María Baras a la revista Vogue España, quien recomienda apostar por una melena mediana, long bob o bob para cabelleras blancas, tal como la luce la princesa Carolina de Mónaco, quien hace unos días celebró su cumpleaños 65.

Otro caso similar en el cual puedes inspirarte es el de la actriz Cynthia Nixon, quien da vida a Miranda Hobbes en la nueva serie And Just Like That. Atrás quedó su característica cabellera pelirroja a la que nos tenía acostumbrados en Sex and the City. Ahora apuesta por lucir completamente su melena al natural con canas matizadas, que se han convertido en la delicia no sólo de mujeres maduras, sino de algunas jóvenes que han comenzado a imitar su look.

Lo mismo ha sucedido con su compañera de elenco, Sarah Jessica Parker, quien da vida a Carrie Bradshaw. En esta nueva etapa en su vida, de madurez, la protagonista también abraza las canas y las lleva con naturalidad a lo largo de la serie, demostrando que los 50 son fabulosos y que aún con el pelo blanco se puede seguir luciendo guapa e interesante.

Tal como la ha venido haciendo desde hace un par de años la reina Letizia de España, quien se ha negado a volver a teñir el pelo y, en su lugar, dejar que los ligeros mechones grises que le han salido formen parte de su nueva imagen.

Si tu caso es como el de la reina Letizia, en el que no se tiene mucho pelo blanco puedes solicitar a un profesional a que te someta a una decoloración natural, para que agilizar el proceso.

"Se puede jugar con diferentes técnicas para disimularlas. Así, al crecer el pelo, las canas se integran en la melena de una forma más natural", explica María Baras a Vogue.

Cuidados

Una de las bondades del pelo cano es que su mantenimiento es mucho más práctico de llevar, así lo reveló Jack Martín al medio Six Page sobre la nueva rutina de belleza de su clienta Sharon Osborne, que consiste únicamente en utilizar un matizante en tono púrpura y un enjuague especial para pelo canoso.

Se trata de un shampoo diseñado para pelos grises, especialmente a aquellos ya vírgenes, que van a ayudar a que el pelo no se torne amarillento.

Además, se debe hidratar con la ayuda de algunas mascarillas, pues el pelo blanco suele hacerse más grueso con tendencia a resecarse. Una alternativa para hacerle frente a este diagnóstico es la Mascarilla Nutritiva de Manteca de piña y Bacuri de Lola Cosmetics, que entre sus bondades está el devolverle la hidratación al pelo seco y poroso.

"Para ellos, recomendamos la línea Dry Remedy de Aveda, que les aporta agua y hace que la cana no esté tan pesada", explica para Vogue la estilista Noelia Jiménez.

Otro shampoo desarrollado para estas cabelleras es el Serie Expert Silver para cuidado de las canas y pelos grises de L'Oreal Professionnel Paris.